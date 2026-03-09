ua en ru
Шоу бизнес

"Я едва сердце не вырвала": годовалая дочь блогерши Вербы серьезно травмировалась

21:21 09.03.2026 Пн
3 мин
Маленькая Роза упала с карусели, из-за чего пришлось срочно обращаться к врачам
aimg Иванна Пашкевич
"Я едва сердце не вырвала": годовалая дочь блогерши Вербы серьезно травмировалась Юля Верба с дочкой (фото: instagram.com/verbaaa)

Украинская блогерша Юлия Верба (настоящее имя - Юлия Вербинец) сообщила, что ее маленькая дочь Роза получила травму.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram девушки.

Больше интересного: Блогершу Вербу обвинили в пренебрежении к флагу Украины

По словам блогерши, инцидент произошел во время прогулки: годовалая девочка упала с карусели.

К сожалению, падение не прошло без последствий - малышка получила травмы.

Юлия сразу обратилась за помощью к медикам. Врачи провели рентгеновское обследование, которое показало трещину в носу у ребенка.

Верба призналась, что очень испугалась из-за того, что произошло с дочкой. По ее словам, ей было больно видеть, как страдает ребенок.

&quot;Я едва сердце не вырвала&quot;: годовалая дочь блогерши Вербы серьезно травмироваласьДочь Юлии Вербы упала с карусели и серьезно травмировалась (скриншот)

Впрочем, врачи успокоили ее и объяснили, что травма не опасна и должна зажить самостоятельно.

"Я едва сердце не вырвала из себя... Розочка упала с карусели. Есть трещина в носу... Но врачи сказали, что все хорошо, само должно зажить", - поделилась девушка.

&quot;Я едва сердце не вырвала&quot;: годовалая дочь блогерши Вербы серьезно травмироваласьДочь Юлии Вербы упала с карусели и серьезно травмировалась (скриншот)

Муж Юлии также поделился фото, на котором жена со слезами на глазах держит на руках дочь.

Сама же она призналась, что никогда раньше не переживала настолько тяжелых эмоций.

&quot;Я едва сердце не вырвала&quot;: годовалая дочь блогерши Вербы серьезно травмироваласьДочь Юлии Вербы упала с карусели и серьезно травмировалась (скриншот)

Что известно о личной жизни Вербы

Долгое время блогер находилась в отношениях с блогером Денисом Притулой. Он часто радовал ее дорогими подарками, в частности большими букетами роз и брендовыми украшениями.

Их отношения были непростыми: пара несколько раз расходилась и снова сходилась. Однако в мае 2023 года Верба сообщила, что они окончательно разошлись.

В ноябре того же года блогерша рассказала, что обручилась с мужчиной по имени Константин.

&quot;Я едва сердце не вырвала&quot;: годовалая дочь блогерши Вербы серьезно травмироваласьЮлия Верба с возлюбленным (фото: instagram.com/verbaaa)

В июне 2024 года Юлия сообщила подписчикам, что ждет ребенка. Во время масштабной вечеринки по случаю гендер-пати стало известно, что у пары будет девочка.

Рожала блогерша во Львовском перинатальном центре. За несколько дней до предварительной даты родов ее госпитализировали из-за повышенного давления.

Врачи попытались стимулировать роды, но в итоге приняли решение провести кесарево сечение.

Дочь Вербы появилась на свет 18 сентября. Почти сразу после рождения блогерша показала лицо малышки и опубликовала в сети кадры с выписки из роддома.

Вербу захейтили за "лук" для церкви

Известные блогеры оскандалились в Буковеле

