"Я ледь серце не вирвала": однорічна донька блогерки Верби серйозно травмувалася
Українська блогерка Юлія Верба (справжнє ім’я - Юлія Вербинець) повідомила, що її маленька донька Роза отримала травму.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram дівчини.
За словами блогерки, інцидент стався під час прогулянки: однорічна дівчинка впала з каруселі.
На жаль, падіння не минуло без наслідків - малеча зазнала травми.
Юлія відразу звернулася по допомогу до медиків. Лікарі провели рентгенівське обстеження, яке показало тріщину в носі у дитини.
Верба зізналася, що дуже злякалася через те, що сталося з донькою. За її словами, їй було боляче бачити, як страждає дитина.
Донька Юлії Верби впала з каруселі і серйозно травмувалася (скріншот)
Втім, лікарі заспокоїли її та пояснили, що травма не є небезпечною і має загоїтися самостійно.
"Я ледь серце не вирвала з себе… Розочка впала з каруселі. Є тріщина в носі… Але лікарі сказали, що все добре, само має загоїтися", - поділилась дівчина.
Донька Юлії Верби впала з каруселі і серйозно травмувалася (скріншот)
Чоловік Юлії також поділився фото, на якому дружина зі сльозами на очах тримає на руках доньку.
Сама ж вона зізналася, що ніколи раніше не переживала настільки важких емоцій.
Донька Юлії Верби впала з каруселі і серйозно травмувалася (скріншот)
Що відомо про особисте життя Верби
Тривалий час блогерка перебувала у стосунках із блогером Денисом Притулою. Він часто тішив її дорогими подарунками, зокрема великими букетами троянд і брендовими прикрасами.
Їхні стосунки були непростими: пара кілька разів розходилася і знову сходилася. Однак у травні 2023 року Верба повідомила, що вони остаточно розійшлися.
У листопаді того ж року блогерка розповіла, що заручилася з чоловіком на ім’я Костянтин.
Юлія Верба з коханим (фото: instagram.com/verbaaa)
У червні 2024 року Юлія повідомила підписникам, що чекає на дитину. Під час масштабної вечірки з нагоди гендер-паті стало відомо, що у пари буде дівчинка.
Народжувала блогерка у Львівському перинатальному центрі. За кілька днів до попередньої дати пологів її госпіталізували через підвищений тиск.
Лікарі спробували стимулювати пологи, але зрештою ухвалили рішення провести кесарів розтин.
Донька Верби з’явилася на світ 18 вересня. Майже одразу після народження блогерка показала обличчя малечі та опублікувала в мережі кадри з виписки з пологового будинку.
