"Больное общество". Вербу захейтили за "лук" для церкви: блогерша не стала молчать

Блогер-миллионщица Юля Верба, впервые ставшая мамой в сентябре 2024 года, нарвалась на критику из-за видео, на котором ее засняли возле церкви. Сеть не оценила наряд девушки, а также стала обсуждать ее фигуру.

Что юзеры говорят о Вербе и как на весь хейт реагирует сама блогерша, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

За что захейтили Вербу

Так, 20 апреля блогершу с ее избранником заметили возле церкви. Юля шла святить паски, для Пасхи она выбрала белый костюм. Верба несла праздничную корзину, а ее возлюбленный держал на руках их дочь Розу.

Под видео появилось немало комментариев. Ролик быстро стал "вирусным" и "разлетелся" в сети. А пользователи начали критиковать "лук" Вербы и даже то, что она якобы "не так" шла - на кадрах можно заметить, что девушка немного хромает.

Кроме этого, хейтеры активно обсуждают фигуру Юли. Не обошлось без ироничных шуток о весе Вербы. Комментаторы пишут:

"Боже. Ну вы же публичным лицом считаетесь - какой пример подаете в массы. Ни прикрытой головы, ни юбки - традиционности 0.0% Белый наряд чайки и в облипон все"

"Что-то она еле ковыляет"

"Где те ее 59 килограммов"

"О, и не такая уж и худенькая, как на своих видео"

"Что-то Верба не такая уж и стройная, и так нарядиться на большой праздник. Где же женственность? Где уважение к этому празднику?".

Впрочем, в комментариях нашлись и те, кто защитил Вербу и пристыдил хейтеров. Такие пользователи пишут:

"Какие люди в комментариях завистливые. Просто шел человек, а его уже грязью полили"

"Очень красивая девушка! Фигура невероятная, костюм подходит. А все, кто пишет плохое и осуждает, то это огромный грех на душу. Не вам судить, кто как одевается и кто какую имеет фигуру! За собой следите"

"А зачем вы это выложили? Для хайпа? Она вас снимала тайно и выкладывала куда-то?"

"Мне противно от комментариев, и страшно что я живу в таком никчемном обществе"

"Люди, которые действительно уважают других и себя, никогда не напишут что-то плохое, и не будут осуждать за внешний вид человека, которого даже не знают лично (ее тело, ее жизнь, одевается как хочет)".

Юля Верба нарвалась на критику (фото: instagram.com/verbaaa)

Реакция Вербы

Сама блогерша тоже увидела видео, которое сняли, пока она не видела. Верба ответила на хейт и отметила, что это впервые, когда комментарии ее действительно задели.

"Кто-то нас снял. Ну ясно, что там уже миллион просмотров и сотни комментариев. Ну и конечно все меня зас*рали. Все. Мою походку, что я поправилась и мою одежду... Люди такие бестактные. Мне первый раз стало неприятно на хейт. У меня сейчас очень сильный гормональный сбой, нет критических, начало высыпать, я пухну просто будто от воздуха. В понедельник снова иду к врачу. Это после родов так", - призналась Юля.

"И, честно, так обидно это читать. Особенно после того, как я кучу месяцев держала сбалансированное питание и кучу спортивных занятий. Походка, потому что мы спешили и мне натерла обувь. А оделась я откровенно, по мнению комментариев. Ну извините, что выбрала, то и надела", - добавила она.

По словам Вербы, людям будто понравилось то, что сейчас она набрала вес и выглядит не так, как на фото в соцсетях. Блогерша возмущена комментариями и отмечает, что авторы видео просто решили "хайпануть" на ее имени, ведь видео собрало немало просмотров и комментариев.

"Это не то, что касается религии. Это наше тупое больное общество. 80% неадекватов. 20% нормальных, эрудированных, сознательных людей. Здесь речь не идет о том, что я не воспринимаю хейт. Я его 8 лет уже воспринимаю и пру дальше. Здесь просто маразм честно. За юбку, платок. За вес. За походку", - написала Верба.