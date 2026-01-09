"Я не буду бегать за Усиком". Уордли определился с собственным чемпионским путем

"Я чемпион сам по себе"

По словам Уордли, он понимает, почему Усик движется в направлении боя с экс-чемпионом мира из США Деонтеем Уайлдером, однако не считает, что его собственная карьера зависит от этого противостояния.

Британский боксер признал, что определенное разочарование все же есть, ведь именно он мог бы стать следующим соперником украинца.

"Да, это обидно, потому что это мог быть я. Но моя карьера не начинается и не заканчивается Александром Усиком. Я не собираюсь преследовать его и умолять о бое", - отметил Уордли.

Он отметил, что имеет статус чемпиона мира и способен самостоятельно определять дальнейший путь.

"Я - чемпион мира сам по себе и могу диктовать, с кем и когда драться", - добавил боксер.

"Хочу знать, что дошел до предела"

По словам Уордли, для него важно оставить после себя сильное боксерское наследие.

"Дело не только в деньгах. Речь идет о карьере, о списке имен, с которыми ты выходил в ринг. Какие это были бои, были ли они незабываемыми", - пояснил чемпион WBO.

Британец отметил, что смотрит на бокс в долгосрочной перспективе и хочет быть довольным собственным путем после завершения выступлений.

"Когда мне будет 40, 50 или 60 лет, я хочу оглянуться назад и знать, что проверил себя на максимум, не избегал лучших боев и не боялся вызовов", - заявил 31-летний боксер.

Уордли подытожил, что его поединки - это всегда настоящая проверка характера, а не "мягкие" бои ради статистики.

Уордли против Паркера (фото: instagram.com/daznboxing)

Как Уордли стал чемпионом

Напомним, в октябре прошлого года Уордли завоевал временный титул WBO, победив новозеландца Джозефа Паркера. Впоследствии британец был повышен до статуса полноценного чемпиона, после того как Александр Усик отказался от пояса WBO.

Чемпион надеется, что его первая защита титула состоится уже в апреле или мае. По состоянию на сейчас - наиболее вероятным соперником является 42-летний ветеран Дерек Чисора. Этот британский боксер дважды в карьере дрался за титулы, но так и не получил ни одного.

Отметим, что ранее среди вероятных соперников Уордли в чемпионском поединке называли двух других британцев - Энтони Джошуа и Мозеса Итауму.