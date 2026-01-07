"Будет интересный поединок". Уордли назвал неожиданного соперника в первой защите титула WBO

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе британец Фабио Уордли поделился планами относительно своего следующего поединка и возможного соперника в нем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports Boxing .

"Теперь уже охотятся на меня"

Британец признался, что после получения титула полноценного чемпиона чувствует смену ролей в супертяжелом весе.

"На протяжении всей карьеры именно я был тем, кто догонял - охотился за чемпионами и большими достижениями. Теперь титул у меня, и, думаю, стало проще, я могу немного расслабиться. Теперь уже охотятся на меня, поэтому в определенном смысле я могу выбирать", - отметил боксер.

Напомним, в октябре прошлого года Уордли получил временный титул WBO, победив новозеландца Джозефа Паркера. Впоследствии британец был повышен до статуса полноценного чемпиона, после того как Александр Усик отказался от пояса WBO.

Первая защита и возможный соперник

Чемпион надеется, что его первая защита титула состоится уже в ближайшее время.

"Надеюсь, это произойдет скоро - возможно, в апреле или мае", - говорит Уордли.

Чемпион не исключил, что его соперником может стать соотечественник Дерек Чисора, который дважды в карьере дрался за титулы, но так и не добыл ни одного.

"Сейчас он сам в погоне. У него 49 боев, и он хочет красиво завершить карьеру, дойдя до цифры 50. Бой за мировой титул - пожалуй, лучший способ это сделать. Поэтому пока что мы ведем общие обсуждения. Я знаю, что людям был бы интересен этот поединок", - уверен Уордли.

Что известно о переговорах

О том, что Чисора претендует на титульный бой с Уордли, промоутер обоих боксеров Фрэнк Уоррен, говорил еще в декабре.

42-летний ветеран должен был драться 13 декабря против Диллиана Уайта, однако этот бой отменили. Свой последний поединок Дерек провел в феврале 2025 года, когда отправил в нокаут Отто Валлина.

Чисора за карьеру потерпел 13 поражений. В частности, уступил Александру Усику в октябре 2020 года.

Окончательное решение относительно следующего поединка должно быть принято в ближайшее время.

Отметим, что ранее среди вероятных соперников Уордли в чемпионском поединке называли двух других британцев - Энтони Джошуа и Мозеса Итауму.