Финальный рейтинг топ-боксеров от The Ring: изменилась позиция Усика

Четверг 25 декабря 2025 10:21
Финальный рейтинг топ-боксеров от The Ring: изменилась позиция Усика Александр Усик (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Костенко

Авторитетный боксерский журнал The Ring представил обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound). В топ-10 произошло несколько ключевых изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания.

Усик вернул лидерство

После ухода абсолютного чемпиона в трех дивизионах Теренса Кроуфорда исчез и формальный смысл его пребывания в рейтинге P4P. Американец возглавлял список The Ring, поэтому все боксеры, которые располагались ниже, поднялись на одну ступеньку.

В итоге первое место рейтинга снова занял украинец Александр Усик - непобежденный чемпион мира в супертяжелом весе.

Финальный рейтинг топ-боксеров от The Ring: изменилась позиция Усика

Дебютант в топ-10

Знаковым событием стал дебют в топ-10 Оскара Колласо. 28-летний пуэрториканец, владеющий чемпионскими поясами WBA и WBO в минимальном весе, впервые вошел в топ-10 рейтинга The Ring, заняв десятую позицию.

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring:

  1. (2). Александр Усик (Украина, супертяжелый вес - 24-0, 15 KO)
  2. (3). Наоя Иноуэ (Япония, второй легчайший - 31-0, 27 KO)
  3. (4). Джесси Родригес (США, второй наилегчайший - 23-0, 16 KO)
  4. (5). Дмитрий Бивол (полутяжелый - 24-1, 12 KO)
  5. (6). Артур Бетербиев (полутяжелый - 21-1, 20 KO)
  6. (7). Дзунто Накатани (Япония, наилегчайший - 31-0, 24 KO)
  7. (8). Шакур Стивенсон (США, легкий - 24-0, 11 KO)
  8. (9), Давид Бенавидес (США, полутяжелый - 30-0, 24 KO)
  9. (10). Девин Хэйни (США, полусредний - 33-0, 15 KO)
  10. (-). Оскар Колласо (Пуэрто-Рико, минимальный - 13-0, 10 KO)

Финальный рейтинг топ-боксеров от The Ring: изменилась позиция Усика

Усик остается единственным представителем супертяжелой весовой категории в рейтинге The Ring. Последний раз другой хевивейтер - британец Тайсон Фьюри - входил в десятку в 2022 году.

Ранее мы сообщали, кто возглавил обновленный список IBF и претендует на пояс Усика.

Также узнайте, как Усик передал Джошуа подарок от украинских военных.

