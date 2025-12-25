Уордли стал первым номером в рейтинге хевивейтеров: на каком месте Усик

Вслед за рейтингом лучших боксеров мира независимо от весовой категории , журнал The Ring обновил список топов супертяжелого дивизиона. Впервые в карьере номером один стал британец Фабио Уордли - обладатель пояса WBO.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания .

Вершина Уордли, вылет Фьюри и Паркера

Уордли стал первым номером через два месяца после громкой победы над Джозефом Паркером и получения статуса полноценного чемпиона мира, после того, как от титула отказался Александр Усик.

Ранее британец сделал стремительный скачок с шестой позиции на вторую, уступая лишь соотечественнику Тайсону Фьюри. Впрочем, из-за годового отсутствия в ринге Фьюри был исключен из рейтинга в соответствии с регламентом издания.

Кроме Фьюри, из списка выбыл и Джозеф Паркер - после того, как стало известно о его положительном допинг-тесте. Вакантные позиции в топ-10 заняли американский проспект Ричард Торрес и бывший чемпион крузервейта Мурат Гассиев.

Где Усик

Украинский обладатель титулов WBC, WBA и IBF не входит в рейтинговую десятку. Он по-прежнему является обладателем пояса чемпиона мира по версии журнала.

Этот титул Александр официально получил в августе 2022 года - после второй победы над Энтони Джошуа. С тех пор украинец наблюдает за перестановками в списке топов с высоты своего положения.

Топ-10 боксеров супертяжелого веса от The Ring:

Чемпион: Александр Усик (Украина)

(2). Фабио Уордли (Великобритания) (3). Агит Кабаел (Германия) (5). Даниэль Дюбуа (Великобритания) (6). Филип Хргович (Хорватия) (7). Чжан Чжилей (Китай) (8). Мартин Баколе (ДР Конго) (9). Мозес Итаума (Великобритания) (10). Эфе Аджагба (Нигерия) (-). Ричард Торрес (США) (-). Мурат Гассиев

"Не могу поверить": реакция Уордли

Сам Уордли признался, что еще несколько лет назад даже не мечтал о лидерстве в престижном рейтинге.

"Я смотрю на рейтинг, вижу себя на вершине и не могу поверить. Когда-то я думал, что будет прекрасно подняться хотя бы на седьмое или пятое место. Но я продолжал работать и двигаться вперед. Теперь я номер один и думаю: "Ого, я все сделал правильно", - цитирует британца The Ring.