Уордли стал первым номером в рейтинге хевивейтеров: на каком месте Усик
Вслед за рейтингом лучших боксеров мира независимо от весовой категории, журнал The Ring обновил список топов супертяжелого дивизиона. Впервые в карьере номером один стал британец Фабио Уордли - обладатель пояса WBO.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания.
Вершина Уордли, вылет Фьюри и Паркера
Уордли стал первым номером через два месяца после громкой победы над Джозефом Паркером и получения статуса полноценного чемпиона мира, после того, как от титула отказался Александр Усик.
Ранее британец сделал стремительный скачок с шестой позиции на вторую, уступая лишь соотечественнику Тайсону Фьюри. Впрочем, из-за годового отсутствия в ринге Фьюри был исключен из рейтинга в соответствии с регламентом издания.
Кроме Фьюри, из списка выбыл и Джозеф Паркер - после того, как стало известно о его положительном допинг-тесте. Вакантные позиции в топ-10 заняли американский проспект Ричард Торрес и бывший чемпион крузервейта Мурат Гассиев.
Где Усик
Украинский обладатель титулов WBC, WBA и IBF не входит в рейтинговую десятку. Он по-прежнему является обладателем пояса чемпиона мира по версии журнала.
Этот титул Александр официально получил в августе 2022 года - после второй победы над Энтони Джошуа. С тех пор украинец наблюдает за перестановками в списке топов с высоты своего положения.
Топ-10 боксеров супертяжелого веса от The Ring:
- Чемпион: Александр Усик (Украина)
- (2). Фабио Уордли (Великобритания)
- (3). Агит Кабаел (Германия)
- (5). Даниэль Дюбуа (Великобритания)
- (6). Филип Хргович (Хорватия)
- (7). Чжан Чжилей (Китай)
- (8). Мартин Баколе (ДР Конго)
- (9). Мозес Итаума (Великобритания)
- (10). Эфе Аджагба (Нигерия)
- (-). Ричард Торрес (США)
- (-). Мурат Гассиев
"Не могу поверить": реакция Уордли
Сам Уордли признался, что еще несколько лет назад даже не мечтал о лидерстве в престижном рейтинге.
"Я смотрю на рейтинг, вижу себя на вершине и не могу поверить. Когда-то я думал, что будет прекрасно подняться хотя бы на седьмое или пятое место. Но я продолжал работать и двигаться вперед. Теперь я номер один и думаю: "Ого, я все сделал правильно", - цитирует британца The Ring.
