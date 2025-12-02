На войне погиб режиссер "Орла и Решки": Бедняков трогательно отреагировал

Во время выполнения боевого задания, защищая Украину от российских оккупантов, погиб бывший режиссер популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Василий Хомко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram жены воина Галины Спивак.

Воина с позывным "Бейрут" не стало 2 октября. Галина Спивак в соцсетях поделилась архивными фотографиями с мужем и обратилась к нему с прощальными словами.

"Кто-то из вас учился с ним в университете, кто-то работал в рекламе в Киеве, Алмате, Бейруте, кто-то снимал тревел-шоу, кто-то служил вместе и защищал Украину бок о бок. Сын, брат, любимый муж, папа, крестный, зять, друг, коллега, побратим - сегодня все мы в бесконечной сумме склоняем головы перед твоей жертвой ради нашего будущего и отдаем дань уважения тебе, Воин. Ты достойно прошел свой путь до последнего мгновения и погиб в бою, держа оружие, защищая каждого из нас, поэтому покойся с миром, а мы позаботимся о твоей памяти", - написала избранница Василия.

Василий Хомко (фото: instagram.com/spivakgalyna)

Позже она также сообщила дату и место прощания с Героем.

Церемония состоится в пятницу, 5 декабря, а поминальная служба начнется в 12:00 в Михайловском Златоверхом соборе.

Василий Хомко (фото: instagram.com/spivakgalyna)

Реакция Андрея Беднякова

Память собрата в своих Instagram-stories почтил и многолетний ведущий "Орла и Решки" Андрей Бедняков.

Он поблагодарил Василия Хомко за годы совместной работы и вспомнил их съемочные путешествия.

"Покойся с миром, господин режиссер! Мои лучшие эпизоды были с тобой. Спасибо тебе. Увидимся и еще снимем что-то крутое. Смотри пока локацию", - написал Андрей.

Андрей Бедняков отреагировал на гибель Василия Хомко (скриншот)

Также он обратился к фанатам шоу с просьбой поддержать семью погибшего воина и оставил реквизиты банковской карты Галины Спивак для финансовой помощи.

Андрей Бедняков отреагировал на гибель Василия Хомко (скриншот)

Съемки, которые стали воспоминаниями

В свое время Василий Хомко рассказывал, что часто работал в паре именно с Андреем Бедняковым. В частности, в 2013 году они вместе снимали выпуск в крупнейшем городе Казахстана - Алматы.

"Я снимал Андрея Беднякова. Ему досталась золотая карта, мы жили в пятизвездочном отеле. У него все было прекрасно. Были какие-то проблемы у "бедной" группы, но мы обычно снимаем параллельно, независимо друг от друга, и встречаемся только дважды за всю передачу. Утром первого дня, когда из аэропорта снимаем так называемую стартовую подводку, когда двое ведущих говорят: "Поздравляем, мы прилетели туда-то" и подбрасывают монетку. В следующий раз - в конце третьего съемочного дня", - вспоминал Василий.

Режиссер также делился, что работа над тем эпизодом была непростой - ради удачных кадров съемочная группа нередко рисковала безопасностью.

В частности, во время съемок традиционной казахской игры кокпар Беднякову было трудно наблюдать за действом, хотя сама страна оставила после себя положительные впечатления.