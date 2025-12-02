ua en ru
Вт, 02 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

На войне погиб режиссер "Орла и Решки": Бедняков трогательно отреагировал

Вторник 02 декабря 2025 10:28
UA EN RU
На войне погиб режиссер "Орла и Решки": Бедняков трогательно отреагировал Василий Хомко (фото: instagram.com/spivakgalyna)
Автор: Иванна Пашкевич

Во время выполнения боевого задания, защищая Украину от российских оккупантов, погиб бывший режиссер популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Василий Хомко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram жены воина Галины Спивак.

Воина с позывным "Бейрут" не стало 2 октября. Галина Спивак в соцсетях поделилась архивными фотографиями с мужем и обратилась к нему с прощальными словами.

"Кто-то из вас учился с ним в университете, кто-то работал в рекламе в Киеве, Алмате, Бейруте, кто-то снимал тревел-шоу, кто-то служил вместе и защищал Украину бок о бок. Сын, брат, любимый муж, папа, крестный, зять, друг, коллега, побратим - сегодня все мы в бесконечной сумме склоняем головы перед твоей жертвой ради нашего будущего и отдаем дань уважения тебе, Воин. Ты достойно прошел свой путь до последнего мгновения и погиб в бою, держа оружие, защищая каждого из нас, поэтому покойся с миром, а мы позаботимся о твоей памяти", - написала избранница Василия.

На войне погиб режиссер &quot;Орла и Решки&quot;: Бедняков трогательно отреагировалВасилий Хомко (фото: instagram.com/spivakgalyna)

Позже она также сообщила дату и место прощания с Героем.

Церемония состоится в пятницу, 5 декабря, а поминальная служба начнется в 12:00 в Михайловском Златоверхом соборе.

Василий Хомко (фото: instagram.com/spivakgalyna)

Реакция Андрея Беднякова

Память собрата в своих Instagram-stories почтил и многолетний ведущий "Орла и Решки" Андрей Бедняков.

Он поблагодарил Василия Хомко за годы совместной работы и вспомнил их съемочные путешествия.

"Покойся с миром, господин режиссер! Мои лучшие эпизоды были с тобой. Спасибо тебе. Увидимся и еще снимем что-то крутое. Смотри пока локацию", - написал Андрей.

На войне погиб режиссер &quot;Орла и Решки&quot;: Бедняков трогательно отреагировалАндрей Бедняков отреагировал на гибель Василия Хомко (скриншот)

Также он обратился к фанатам шоу с просьбой поддержать семью погибшего воина и оставил реквизиты банковской карты Галины Спивак для финансовой помощи.

На войне погиб режиссер &quot;Орла и Решки&quot;: Бедняков трогательно отреагировалАндрей Бедняков отреагировал на гибель Василия Хомко (скриншот)

Съемки, которые стали воспоминаниями

В свое время Василий Хомко рассказывал, что часто работал в паре именно с Андреем Бедняковым. В частности, в 2013 году они вместе снимали выпуск в крупнейшем городе Казахстана - Алматы.

"Я снимал Андрея Беднякова. Ему досталась золотая карта, мы жили в пятизвездочном отеле. У него все было прекрасно. Были какие-то проблемы у "бедной" группы, но мы обычно снимаем параллельно, независимо друг от друга, и встречаемся только дважды за всю передачу. Утром первого дня, когда из аэропорта снимаем так называемую стартовую подводку, когда двое ведущих говорят: "Поздравляем, мы прилетели туда-то" и подбрасывают монетку. В следующий раз - в конце третьего съемочного дня", - вспоминал Василий.

Режиссер также делился, что работа над тем эпизодом была непростой - ради удачных кадров съемочная группа нередко рисковала безопасностью.

В частности, во время съемок традиционной казахской игры кокпар Беднякову было трудно наблюдать за действом, хотя сама страна оставила после себя положительные впечатления.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Бедняков Орел и Решка Война в Украине Звезды шоу-бизнеса
Новости
Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков
Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит