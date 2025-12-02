На війні загинув режисер "Орла і Решки": Бєдняков зворушливо відреагував

Під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув колишній режисер популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Василь Хомко.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram дружини воїна Галини Співак.

Воїна з позивним "Бейрут" не стало 2 жовтня. Галина Співак у соцмережах поділилася архівними світлинами з чоловіком і звернулася до нього з прощальними словами.

"Хтось із вас вчився з ним в університеті, хтось працював в рекламі в Києві, Алматі, Бейруті, хтось знімав тревел-шоу, хтось служив разом і боронив Україну пліч-о-пліч. Син, брат, коханий чоловік, тато, хрещений, зять, друг, колега, побратим – сьогодні всі ми в безкінечному сумі схиляємо голови перед твоєю пожертвою заради нашого майбутнього і віддаємо шану тобі, Воїне. Ти гідно пройшов свій шлях до останньої миті і загинув в бою, тримаючи зброю, захищаючи кожного з нас, тож спочивай з миром, а ми подбаємо про твою пам’ять", - написала обраниця Василя.

Василь Хомко (фото: instagram.com/spivakgalyna)

Пізніше вона також повідомила дату та місце прощання з Героєм.

Церемонія відбудеться у п’ятницю, 5 грудня, а поминальна служба розпочнеться о 12:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі.

Василь Хомко (фото: instagram.com/spivakgalyna)

Реакція Андрія Бєднякова

Пам’ять побратима у своїх Instagram-stories вшанував і багаторічний ведучий "Орла і Решки" Андрій Бєдняков.

Він подякував Василю Хомку за роки спільної роботи та згадав їхні знімальні подорожі.

"Спочивай з миром, пане режисере! Мої найкращі епізоди були з тобою. Дякую тобі. Побачимося і ще знімемо щось круте. Дивися поки локацію", - написав Андрій.

Андрій Бєдняков відреагував на загибель Василя Хомка (скріншот)

Також він звернувся до фанатів шоу з проханням підтримати родину загиблого воїна та залишив реквізити банківської картки Галини Співак для фінансової допомоги.

Андрій Бєдняков відреагував на загибель Василя Хомка (скріншот)

Зйомки, які стали спогадами

Свого часу Василь Хомко розповідав, що часто працював у парі саме з Андрієм Бєдняковим. Зокрема, у 2013 році вони разом знімали випуск у найбільшому місті Казахстану - Алмати.

"Я знімав Андрія Бєднякова. Йому дісталася золота карта, ми жили в п'ятизірковому готелі. У нього все було чудово. Були якісь проблеми у "бідної" групи, але ми зазвичай знімаємо паралельно, незалежно одне від одного, і зустрічаємося тільки двічі за всю передачу. Вранці першого дня, коли з аеропорту знімаємо так звану стартову підводку, коли двоє ведучих кажуть: "Вітаємо, ми прилетіли туди-то" і підкидають монетку. Наступного разу – в кінці третього знімального дня", - згадував Василь.

Режисер також ділився, що робота над тим епізодом була непростою - заради вдалих кадрів знімальна група нерідко ризикувала безпекою.

Зокрема, під час зйомок традиційної казахської гри кокпар Бєднякову було важко спостерігати за дійством, хоча сама країна залишила по собі позитивні враження.