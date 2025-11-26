ua en ru
У Елены Кравец умерла мама

Среда 26 ноября 2025 10:44
UA EN RU
Елена Кравец (скриншот
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Елена Кравец переживает тяжелую утрату - умерла ее мама, Надежда Федоровна.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание ГОРДОН.

Так, о тяжелой утрате звезда сообщила прямо со сцены во время показа своего моноспектакля "Можно я просто посижу?" в столице.

В одном из рассказов о родителях актриса ненароком призналась, что мамы уже нет среди живых. Как уточнила Кравец, трагедия произошла еще в октябре этого года.

Перед этим Елена поделилась личной историей о том, как ее 86-летний отец самоотверженно ухаживал за женой до последних дней ее жизни.

Несколько лет назад Надежда Федоровна перенесла инсульт и нуждалась в постоянной опеке.

Из-за осложнений после болезни женщина потеряла ориентацию и имела серьезные проблемы с памятью.

У Елены Кравец умерла мамаЕлена Кравец с родителями (фото: instagram.com/lennykravets)

В начале этого года актриса даже планировала перевезти родителей из Кривого Рога ближе к Киеву.

"Он сохранил в себе настоящего мужчину и взгляд доброго льва. Вероятно, мужество не имеет срока годности. Несмотря на свой довольно почтенный возраст, больные колени и порой высокое давление мой папа ухаживает за мамой нашей уже два года после инсульта. Моет ее, кормит, одевает, причем так, чтобы кофточка подходила к штанам. Потому что для мамы это всегда было важно", - с болью в голосе сказала актриса, растрогав зрителей, сообщает издание "Гордон".

"А на ночь оставляет в туалете свет, чтобы она не потерялась в темноте. Так странно, но мама два года не узнает нас, потому что пострадала краткосрочная память после инсульта. И она иногда не понимает, какой сегодня день и где она находится. Мамы не стало месяц назад", - сообщила знаменитость.

Особенно трогательным моментом для Елены стало появление отца в зале. 12 октября он приехал из Кривого Рога и поднялся на сцену с букетом цветов. В ответ Кравец не сдержала слез и крепко обняла родного человека.

