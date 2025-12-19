Десятый выпуск "Холостяка": как Настя очаровала родителей Цымбалюка

В десятом выпуске "Холостяка" Тарас Цымбалюк повез финалисток в родной город и знакомил их с родителями. Мама актера не оценила разговор с Надин , а затем на встречу приехала Настя.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Холостяка".

Знакомство Насти с родителями Тараса

Первым участницу встретил папа актера. Настю это удивило, но она поняла, что все идет по плану.

Отец Цымбалюка провел девушке небольшую экскурсию, рассказал о сыне и его детстве.

Настя и папа Тараса (скриншот)

Половинкина также рассказала о себе. А еще она попыталась объяснить, что, по ее мнению, есть общего между ней и Тарасом.

А сам Цымбалюк решил "ворваться" неожиданно, поэтому подошел к папе и Насте, когда те смотрели на исторические достопримечательности. По словам актера, он соскучился по участнице.

Тарас и Настя (скриншот)

На встречу с мамой и сестрой участница приготовила подарки. Она презентовала маме Тараса цветок, а еще привезла от своих родителей торт из Харькова. Родные "Холостяка" были приятно удивлены.

Родители Тараса и Настя (скриншот)

Для знакомства актер выбрал необычную локацию, домик за городом - именно там он проводил все свое детство. Настя немного нервничала, поэтому Тарас старался ее поддержать.

Настя и Цымбалюк (скриншот)

Мама Тараса заметила, что Половинкина говорит то, что совпадает с мыслями ее сына. Совместный вайб ей понравился.

Семья много шутила, они оценили шутки Насти. Родители Тараса не скрывали, что участница их заинтересовала.

Во время разговора тет-а-тет Настя рассказала маме актера, что она чувствует к его сыну. Участница не скрывала, что ей нравится Тарас.

"Это важные вещи. Это не просто нравится мальчик, потому что он актер", - сказала Татьяна Васильевна.

Мама Тараса и Настя (скриншот)

Тем временем Тарас поговорил об участнице с сестрой и отцом. Он признал, что Настя ей нравится. А родные актера сказали, что их поразили характер и чувство юмора Половинкиной.

"Мне приятно общаться, Настя, с тобой. Очень много приятных вещей я услышала", - сказала мама Цымбалюка.

Затем с Настей захотела поговорить сестра актера. Участница рассказала, почему считала "Холостяка" поверхностным. По ее словам, такое мнение у нее было лишь до знакомства с Цымбалюком, потом она поняла, что он очень глубокий человек.

Настя и сестра Тараса (скриншот)

Сестра героя также рассказала, что ее брату нужна муза - женщина, которая будет его поддерживать. Настя же объяснила, что она отдается отношениям, но все же считает самодостаточной. Разговор понравился как участнице, так и старшей сестре Тараса.

"Между ними есть контакт, диалог такой глубокий. Который может иметь продолжение", - сказал папа актера.

После ужина "Холостяк" повел Настю смотреть на закат. Он хотел побыть с ней только вдвоем.

Половинкина и Цымбалюк (скриншот)

Актер сказал, что ему очень нравится проводить время с участницей. Рядом с ней он даже мог просто помолчать и ему было комфортно. Пара целовалась и не хотела "отрываться" друг от друга.