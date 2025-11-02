Бывший Софии Шамии стал на ее защиту после скандала на "Холостяке": "Такие ужасные сплетни"

Скандал вокруг уже экс-участницы нового сезона "Холостяк" Софии Шамии продолжает набирать обороты. После обвинений от другой участницы шоу в романе с женатым мужчиной, в защиту 20-летней модели выступил ее бывший бойфренд - гражданин Японии, с которым София имела отношения около двух лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TikTok мужчины.

Бывший обладательницы титула "Мисс Украина-2023" опубликовал видео, в котором прокомментировал скандал и обвинил продюсеров в манипуляциях и искажении фактов.

"Я сказал своей бывшей: "Если оставаться честным и искренним, можно пережить любую беду. Поэтому не бойся - будь собой. Но именно тогда я понял, насколько телевидение может манипулировать. Они специально монтируют и показывают людей так, чтобы это выглядело смешно или сенсационно", - отметил он.

"Она не такой человек"

Мужчина рассказал, что его возмутили слухи, которые распространяют о Софии. По его словам, девушку несправедливо обвиняют в отношениях с женатым мужчиной.

София Шамия (фото: instagram.com/sofiashamia)

"Я слышал, что кто-то говорил, будто София имела отношения с женатым мужчиной, у которого есть ребенок. Я не понимаю, откуда это взялось. Мы были очень заняты работой и волонтерством, а остальное время проводили только вдвоем. Она никогда бы не смогла быть с кем-то, зная, что тот женат. Она слишком чувствительная и честная для такого", - подчеркнул экс-бойфренд модели.

Он также отметил, что во время их отношений девушка активно помогала ему с волонтерской деятельностью в Украине, когда он открывал ресторан, и часто работала до изнеможения.

"Мое прошлое не безупречно, но я изменился"

Мужчина также признался, что когда-то был участником японской группировки якудза и даже сидел в тюрьме, но после этого полностью изменил свою жизнь.

"Мое прошлое не то, чем можно гордиться. Но именно там, в тюрьме, я решил измениться. Когда началась война в Украине, я приехал сюда и помогал за собственные средства. Быть уникальным означает, что тебя кто-то будет сильно любить, а кто-то - сильно ненавидеть. Не бойтесь оставаться собой", - сказал он.

С чего все началось

После эмоциональной ссоры с участницами "Холостяка" София Шамия решила собрать вещи и покинуть проект.

Конфликт вспыхнул между ней, владелицей бренда купальников Ириной и косметологом Оксаной.

Женщины обвинили 20-летнюю "Мисс Украина-2023" в неискренности, заявив, что перед камерами она ведет себя одно, а вне их - совсем другое.

Оксана также вспомнила недоразумение, которое произошло между ними накануне, и намекнула, что девушка слишком молода для отношений с 35-летним Холостяком Тарасом Цимбалюком.

Но дальше ситуация набрала обороты. По словам участниц, они якобы знают "темные стороны" прошлого Софии.

София Шамия (фото: instagram.com/sofiashamia)

Ирина намекнула, что у модели когда-то были отношения с женатым мужчиной, а его беременная жена даже приходила в салон Оксаны.

София не стала оправдываться - молча собрала чемоданы и покинула шоу. Несмотря на попытки девушек остановить ее, она твердо решила не оставаться.

В соцсетях после выхода эпизода Шамия отреагировала на обвинения с иронией, намекнув, что истории ее бывших соперниц - не более чем выдумка.

Позже заявила, что готовит иск в суд.