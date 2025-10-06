Отобрала титул у предательницы: украинка Мотричко выиграла чемпионат мира по шашкам
Украинская спортсменка Виктория Мотричко завоевала "золото" на чемпионате мира по классическим шашкам, который завершился в городе Кува (Тринидад и Тобаго).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.
Как украинка одержала победу
Турнир проходил по швейцарской системе, а среди участниц было сразу четверо представительниц Украины: Виктория Мотричко, Юлия Макаренкова, Елена Короткая и Ольга Балтажи.
Мотричко начала выступления с трех ничьих, а свою первую победу одержала над действующей в то время чемпионкой, экс-украинкой Дарьей Ткаченко, которая сейчас выступает под флагом Нидерландов.
Одержав три победы в девяти турах и не потерпев ни одного поражения, Мотричко в итоге набрала 12 очков и стала чемпионкой мира. Второе место заняла Сайя Гансухе из Китая. Третьей финишировала еще одна украинка - Макаренкова, которая также не потерпела ни одного поражения на турнире.
Другие отечественные спортсменки - Короткая и Балтажи финишировали 10-й и 11-й соответственно.
Чемпионка (в центре) и призеры ЧМ-2025 (фото: instagram.com/viktoriiamotrichko)
Принципиальность противостояния с Ткаченко
Для Мотричко это второе "золото" чемпионата мира по классическим шашкам - предыдущий титул она получила в 2023 году.
В целом эта победа стала седьмой в истории независимой Украины на чемпионатах мира по классическим шашкам.
Четыре из них выиграла под флагом Украины Дарья Ткаченко. Однако в 2014 году уроженка города Торез (сейчас - Чистяково) в Донецкой области, после его оккупации перешла на сторону "ДНР" и приняла российское гражданство. Впрочем, в 2022 году, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, чтобы избежать санкций, она переехала в Нидерланды и сейчас выступает за эту страну.
На прошлом ЧМ-2024 Ткаченко выиграла свой пятый титул - уже под нидерландским флагом. А теперь потеряла его, проиграв Мотричко.
Кто такая Виктория Мотричко
Уроженка Одессы. Шашками занимается с 10-ти лет. Является одной из самых титулованных украинских шашисток. Многократная чемпионка и призер чемпионатов мира и Европы в различных вариациях этой игры.
С 2014 года замужем за белорусским шашистом Владиславом Сплендером. Воспитывает двоих детей: 10 летнюю дочь Николь и 3-летнего сына Габриэля.
