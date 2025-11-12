Франция - Украина. Мбаппе назвал результат первой игры несправедливым

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе выступил на пресс-конференции накануне матча квалификации чемпионата мира-2026 против Украины. Его заявления касались не только футбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien .

Особый день для французов

Нападающий в частности вспомнил, что игра с Украиной приходится на день годовщины терактов в Париже в 2015 году, поэтому для французов этот матч будет иметь особое значение.

"Вся наша команда осознает, насколько особенным будет завтрашний день. Мы хотим, чтобы французы помнили: есть вещи важнее футбола или квалификации на чемпионат мира.

Тем не менее, мы постараемся вызвать улыбки на лицах людей, которые придут на стадион. Мы хотим выйти на чемпионат мира и разделить этот момент со всей Францией", - сказал Мбаппе.

Украина заслуживала большего

Капитан французов также вспомнил первую игру между командами, состоявшуюся в сентябре. Тогда "трехцветные" одержали победу 2:0, но, по словам Мбаппе, украинцы выглядели достойно.

"Мне очень запомнился тот поединок в Польше. Он был непростым для нас. Особенно в первом тайме. Украинцы имели прекрасные возможности, и если бы футбол был справедливым, то они бы забили. Главное, что мы тогда победили. Завтра тоже будет непросто, но мы настроены исключительно на победу", - заявил футболист.

Франция - почти в финале

После четырех туров квалификации Франция лидирует в своей группе, имея 10 очков. Она на три пункта опережает Украину и на шесть - Исландию.

Подопечным Дидье Дешама для выхода на чемпионат мира достаточно ничьей.

Матч Франция - Украина состоится 13 ноября на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало - в 21:45 по киевскому времени.