Украина одолела Бельгию на старте плей-офф Лиги наций: джокеры Реброва перевернули игру

Лига наций, плей-офф, 1-й матч

Украина - Бельгия - 3:1

Гол: Гуцуляк, 66, Ванат, 75, Забарный, 79 - Лукаку, 40

Украина провела образцово-показательную первую десятиминутку. Высокий активный прессинг, агрессия, комбинирование, удары по воротам. Все было очень хорошо, но чувствовалось, что продлится подобная феерия недолго. Поэтому надо было пользоваться моментом и именно в эти минуты доминирования достигать результата.

Попыток было две, а шанс - один. Удар Цыганкова из-за пределов штрафной проблем для Куртуа не создал. А вот Яремчук имел действительно неплохую возможность, после того как Цыганков с Зинченко разогнали атаку. Бил почти без помех, но прямо по центру. И там даже не Куртуа парировал, а мяч просто попал киперу бельгийцев в ноги.

Эта опасность будто разбудила "красных дьяволов", а в игре будто переключился рубильник. Вся активность "сине-желтых" исчезла. Зато бельгийцы взяли дело в свои руки и буквально заперли нашу команду на своей половине поля. Начались "пожары" в штрафной Лунина и нашему голкиперу все чаще приходилось демонстрировать мастерство.

Ко всем чисто игровым проблемам Украины добавилась травма. На 25-й минуте после столкновения с соперником повреждения получил очень активный Конопля. Он вынужден был покинуть поле, а на его место вышел Сыч.

Тем временем гол в наши ворота назревал и таки случился. Цыганков сфолил на Троссаре, бельгийцы получили право на перспективный штрафной. И здесь сработала старая гвардия наших соперников - футболисты, которых вернул в команду Руди Гарсия. Де Брюйне исполнил штрафной, а Лукаку в своем стиле протаранил защиту и сильным ударом головой "пробил" Лунина.

Начало второго тайма напоминало старт первого, но на этот раз активность "сине-желтых" продолжалась еще меньше. Бельгийцы воспользовались разрывами в зонах и дважды выводили на удары де Брюйне. Тот пробивал в створ, но на месте был Лунин.

На 60-й минуте произошел ряд событий, которые перевернули игру. Сначала Зинченко мастерски исполнил штрафной, попав в стойку. Если бы был чуточку точнее, Куртуа не спас бы. А потом Ребров бросил в бой трех новых исполнителей. Одна замена была вынужденной: Сыч, который сам подменил травмированного Коноплю, тоже не смог продолжить игру. Кроме него поле покинули Яремчук и Шапаренко. А на поле появились Гуцуляк, Ванат и Ярмолюк.

И почти сразу Гуцуляк оправдал свое появление на поле. Это был трудовой гол, наш полузащитник обокрал де Винтера и мастерски переиграл Куртуа, отметившись дебютным успехом за национальную команду.

Затем настало время блистать другому джокеру Реброва - Ванату. Разрезной пас Судакова продолжился четким прострелом Цыганкова, который нападающий "Динамо" замкнул с близкой дистанции.

А еще через четыре минуты третий гол в ворота Куртуа забил Илья Забарный. Зинченко идеально подал на дальнюю штангу, где мяч ногой протолкнул в ворота защитник английского "Борнмута".

Последние минуты были нервными. Наши могли, как увеличить преимущество, так и пропустить. Но все завершилось, как завершилось. 3:1 - сборная Украины едет в Бельгию, имея преимущество в два мяча. Хватит ли этого для общего успеха, узнаем 23 марта.