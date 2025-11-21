Выйдет ли Украина на ЧМ-2026: аналитики просчитали шансы всех участников плей-офф
Анализируя итоги жеребьевки европейского плей-офф квалификации чемпионата мира-2026, эксперты спрогнозировали, кто из участников получит четыре дополнительных путевки на мундиаль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на We Global Football.
Кто фаворит пути B
По оценкам аналитиков, шансы сборной Украины попасть на мундиаль составляют 42,6%. Это самый высокий показатель среди команд пути B.
Украина опережает всех конкурентов в своей четверке:
- Украина - 42,6%
- Польша - 26,3%
- Швеция - 21,1%
- Албания - 10%
Первым соперником команды Сергея Реброва в полуфинале плей-офф станет сборная Швеции. Матч состоится 26 марта 2026 года и будет номинально домашним для украинцев.
В случае победы, Украина также в статусе хозяина примет в финале триумфатора пары Польша - Албания. Решающий поединок, где на кону будет стоять путевка на мундиаль, назначен на 31 марта.
Кто победит в других стыках
Аналитики также определили вероятных победителей других путей квалификации:
- Путь A: Италия - 62,2%, Уэльс - 30%
- Путь C: Турция - 52,2%, Словакия - 26,8%
- Путь D: Дания - 48,6%, Чехия - 39,8%
Таким образом We Global Football прогнозирует, что кроме Украины, через плей-офф в финальную часть ЧМ-2026 вероятнее всего пробьются Италия, Турция и Дания.
Общий рейтинг шансов 16-ти участников стыков выглядит следующим образом:
- Италия - 62,2%
- Турция - 52,2%
- Дания - 48,6%
- Украина - 42,6%
- Чехия - 39,8%
- Уэльс - 30,0%
- Словакия - 26,8%
- Польша - 26,3%
- Швеция - 21,1%
- Косово - 15,7%
- Албания - 10,0%
- Ирландия - 8,4%
- Румыния - 5,3%
- Босния и Герцеговина - 4,0%
- Северная Ирландия - 3,8%
- Северная Македония - 3,2%
Когда состоятся матчи
Плей-офф квалификации ЧМ-2026 пройдет весной следующего года:
- Полуфиналы - 26 марта
- Финалы - 31 марта
Украина имеет шанс второй раз в истории выйти на чемпионат мира. Предыдущий раз это удалось в 2006 году. На том мундиале "сине-желтые" дошли до четвертьфинала.
