Швеция предложила Украине неожиданный вариант проведения домашнего матча плей-офф

Пока Украина размышляет, где принимать соперников в стыковых играх отбора чемпионата мира-2026, на помощь пришли представители команды-соперницы. Шведы предложили команде Сергея Реброва неожиданный вариант.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gоteborgs-Posten .

Предложение шведов

По словам менеджер сборной Швеции Стефана Петтерссона, скандинавы уже уведомили делегацию УАФ, что готовы предоставить стадион в своей стране, если это потребуется.

"Я сообщил им о такой возможности. Теперь мяч на их стороне", - сказал Петтерссон.

Он подтвердил, что разговор состоялся сразу после жеребьевки в Цюрихе.

"У них сейчас много забот, им нужно обсудить все варианты. Это понятно. Но они знают, что могут сыграть в Швеции. Если выберут нас - мы не будем против", - добавил представитель шведской команды.

Какую именно арену может предоставить Швеция - официально не рассматривают. Петтерссон избегает конкретики:

"Я не хочу сейчас спекулировать. Мы еще не успели обсудить это внутри федерации".

Когда Украина должна назвать арену

По регламенту ФИФА, хозяин матча должен объявить стадион не позднее чем за четыре месяца до игры. Поэтому дедлайн - среда, 26 ноября.

Впрочем, Петтерссон признает, что в силу обстоятельств Украина может получить несколько дополнительных дней.

"Было бы логично, если бы им позволили немного больше времени. Мы точно не будем конфликтовать из-за нескольких дней разницы", - отметил он.

Украина - Швеция в плей-офф: что известно

Сборные двух стран встретятся между собой в полуфинале плей-офф за право сыграть на мундиале-2026.

Матч состоится 26 марта 2026 года, номинальным хозяином выступит Украина.

Победитель пары в финале мини-турнира сойдется с лучшей командой другого полуфинала - Польша - Албания и будет хозяином поединка, в котором решится судьба путевки на ЧМ.