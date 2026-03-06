Без свадьбы и без детей, но 16 лет вместе: история любви Фагота и Ольги Навроцкой

Лидер группы "ТНМК" Олег Михайлюта, более известный как Фагот, и дизайнер Ольга Навроцкая были вместе более 16 лет. Однако недавно она сообщила о разрыве .

РБК-Украина рассказывает, как развивались отношения пары, что известно об их истории любви и почему вокруг них появлялись слухи о кризисе.

Как начался роман

Знакомство Михайлюты и Навроцкой произошло в период, когда музыкант еще находился в отношениях с журналисткой Анастасией Будкиной.

Сам артист впоследствии рассказывал, что влюбился в дизайнера, когда еще не завершил предыдущие отношения.

По словам Фагота, он собирался честно поговорить со своей тогдашней партнершей о новых чувствах, однако именно тогда узнал, что станет отцом.

Несмотря на это, певец решил завершить ту историю и начать новый этап жизни с Навроцкой.

В то же время от ответственности за ребенка он не отказался. У музыканта есть сын Никита от отношений с Будкиной.

Фагот с сыном (фото: instagram.com/fahot)

Сам Фагот вспоминал, как именно началась его история с дизайнером.

"У меня был замечательный день. Я только что закончил отношения с одной девушкой, был свободным. Я пошел на день рождения к Маше Ефросининой. Там увидел, что у барной стойки сидит симпатичная девушка. Я ее знал, но лично мы не были знакомы. И вот так завертелось", - вспоминал исполнитель.

Несмотря на длительный роман, официально оформлять отношения влюбленные не спешили. По словам Михайлюты, предложение руки и сердца он так и не сделал.

Впрочем, и сама дизайнер не проявляла большого желания заключать брак.

Оба имели опыт предыдущих разводов, поэтому не стремились снова вступать в официальный союз.

Фагот и Ольга Навроцкая (фото: instagram.com/navrolya_)

Позиция относительно детей

За годы совместной жизни у пары так и не появилось общих детей. Ранее Олег Михайлюта признавался, что хотел бы еще детей.

Вместе с любимой они пытались завести ребенка, однако, по его словам, это не удалось из-за проблем со здоровьем.

Впрочем сегодня певец говорит, что тогда было "не по-джентельменски" публично поднимать эту тему, и ему не нравится, что в прошлом он задел такие личные детали.

Он также отметил, что они с Ольгой никогда серьезно не рассматривали возможность усыновления.

Михайлюта шутил, что ему и так есть о ком заботиться, назвав любимую "большим ребенком".

Фагот и Ольга Навроцкая (фото: facebook.com/carabaas)

"Я сейчас не готов. Ну, потому что у меня есть дети. Нет, у нас прекрасные отношения, просто Оля сама по себе, мне кажется, подсознательно, она прекрасный большой и очень талантливый ребенок", - объяснял музыкант.

Сама же Ольга ранее объясняла, что сознательно не планирует материнство и в определенной степени считает себя чайлдфри.

По словам дизайнера, на ее решение повлияли и возраст, и состояние здоровья.

"Там еще есть вопрос: сначала childfree, а потом мне уже 47 лет. У меня есть определенные вопросы с гормонами и щитовидкой, с которыми я уже не слечу. Но я думаю, что если бы я хотела взлететь, то я бы давно это уже сделала", - сказала Навроцкая.

Слухи о кризисе

Еще в прошлом году в сети появились предположения о возможных проблемах в отношениях пары.

Толчком для обсуждений стало видео, на котором мужчина, похожий на Фагота, прогуливается по улицам Львова с молодой девушкой и держит ее за руку.

На опубликованных кадрах не было четко видно лицо мужчины, однако пользователи сети предположили, что это может быть именно музыкант.

Сам артист тогда не стал активно комментировать ситуацию. В разговоре с журналисткой "Утра в Большом Городе" он ответил довольно сдержанно.

"Много чего говорят. Зачем комментировать все, что не хочешь комментировать? Пишут много чего. Я не знаю, о каком именно видео вы говорите, поэтому зачем об этом сейчас говорить?" - заявил Фагот.

Кто именно была девушка на видео, певец также не уточнил.

"Я мог с кем угодно за ручку держаться", - подчеркнул он.

Несмотря на слухи, еще относительно недавно казалось, что в отношениях пары все хорошо, 14 февраля Ольга Навроцкая публиковала в социальных сетях сторис с цветами и отмечала Фагота.

Это может свидетельствовать о том, что окончательное решение о расставании было принято совсем недавно.