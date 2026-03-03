ua en ru
Девушка Ханумака объявила об их расставании и обвинила его в долгах: "Это невыносимо"

Вторник 03 марта 2026 11:21
RU
Руслан Ханумак разошелся с новой возлюбленной
Автор: Иванна Пашкевич

Избранница украинского актера и телеведущего Руслана Ханумака Екатерина Шевченко сообщила о разрыве отношений с артистом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Екатерины.

Руслан Ханумак разошелся с новой возлюбленной

Руслан Ханумак разошелся с новой возлюбленной

По словам Екатерины, она не планировала выносить ситуацию на всеобщее обозрение, однако считает это единственным способом окончательно завершить историю.

Женщина призналась, что в их с юмористом отношениях долгое время были сложности.

Ситуация достигла предела, после которого она больше не могла молчать.

Руслан Ханумак разошелся с новой возлюбленной

Особенно остро экс-избранница Ханумака отреагировала на вопросы, связанные с детьми.

"Честно, я не хотела делиться этим публично, но это единственная возможность поставить точку. Потому что когда тебе навязывают чужого ребенка, когда твоего ребенка в твоей квартире заставляют спать с ним в одной кровати (двух мальчиков) - это невыносимо", - возмутилась Екатерина.

Также женщина заявила о финансовых проблемах, которые, по ее словам, возникли после того, как она уволилась с работы.

Екатерина утверждает, что актер взял на себя обязательства обеспечивать семью, однако впоследствии ей пришлось самостоятельно брать кредиты, которые остались непогашенными.

Руслан Ханумак с экс-избранницей и детьми

"Когда тебя оставляют с долгами, которые не гасятся второй год, при этом из-за человека, который взял ответственность за обеспечение семьи, ты уволилась и оказалась в долговой яме - это ужас. Из-за человека, ради которого поездила по континентам неоднократно", - добавила бывшая актера.

Известно, что от предыдущих отношений Екатерина имеет сына. Вместе с Ханумаком она некоторое время проживала в США, однако сейчас оба находятся в Украине.

При этом на своей странице в Instagram женщина редко публиковала совместные фото с артистом.

Сейчас Руслан Ханумак публично не комментировал заявления своей уже бывшей возлюбленной.

