Фагот и Ольга Навроцкая расстались после 16 лет отношений

Участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта, более известный как Фагот, и дизайнер Ольга Навроцкая разошлись после 16 лет отношений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Instagram телеведущей Марички Падалко, в котором она рассказала о разрыве пары.

Фагот и Ольга Навроцкая больше не вместе

Дизайнер стала новой гостьей YouTube-проекта “Марічка”. Однако накануне выхода выпуска сообщила его ведущей Маричке Падалко, что они с музыкантом больше не вместе.

"Буквально перед выходом этого разговора Ольга Навроцкая сообщила мне о разрыве отношений со своим долговременным партнером Олегом Михайлютой (Фаготом)", - написала журналистка.

Подробностей расставания Ольга пока не раскрыла.

Впрочем, по словам Падалко, Навроцкая пообещала позже рассказать больше. Ведущая также пожелала ей счастья, в том числе и в этом решении.

Фагот и Ольга Навроцкая (фото: instagram.com/navrolya_)

"Что именно? Ольга Навроцкая пообещала рассказать позже. А пока мы желаем ей быть счастливой в этом моменте и в этом решении", - добавила Маричка.

Напомним, пара состояла в отношениях 16 лет, из которых последние 12 жила вместе.

Однако официально оформлять брак они не спешили. Общих детей у пары нет.

У Олега Михайлюты есть сын Никита от отношений с журналисткой Анастасией Будкиной.

Еще в прошлом году в сети появились слухи о возможном расставании пары. Тогда распространилось видео, на котором якобы музыкант гуляет по улицам Львова, держа за руку неизвестную девушку.

Сам Фагот долгое время не реагировал на эти сплетни, но впоследствии прокомментировал ситуацию в одном из интервью.

"Много чего говорят. Зачем комментировать все, что не хочешь комментировать? Я не знаю, о каком именно видео вы говорите, поэтому зачем об этом сейчас говорить? Я мог с кем угодно за ручку держаться", - заявил он.