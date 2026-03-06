ua en ru
Пт, 06 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Фагот и Ольга Навроцкая расстались после 16 лет отношений

10:15 06.03.2026 Пт
2 мин
Еще в прошлом году певец подогревал слухи о разрыве пары
aimg Иванна Пашкевич
Фагот и Ольга Навроцкая расстались после 16 лет отношений Фагот и Ольга Навроцкая (фото: instagram.com/navrolya_)

Участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта, более известный как Фагот, и дизайнер Ольга Навроцкая разошлись после 16 лет отношений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Instagram телеведущей Марички Падалко, в котором она рассказала о разрыве пары.

Больше интересного: Харчишин поставил точку в вопросе отношений с Соколовой

Фагот и Ольга Навроцкая больше не вместе

Дизайнер стала новой гостьей YouTube-проекта “Марічка”. Однако накануне выхода выпуска сообщила его ведущей Маричке Падалко, что они с музыкантом больше не вместе.

"Буквально перед выходом этого разговора Ольга Навроцкая сообщила мне о разрыве отношений со своим долговременным партнером Олегом Михайлютой (Фаготом)", - написала журналистка.

Подробностей расставания Ольга пока не раскрыла.

Впрочем, по словам Падалко, Навроцкая пообещала позже рассказать больше. Ведущая также пожелала ей счастья, в том числе и в этом решении.

Фагот и Ольга Навроцкая расстались после 16 лет отношенийФагот и Ольга Навроцкая (фото: instagram.com/navrolya_)

"Что именно? Ольга Навроцкая пообещала рассказать позже. А пока мы желаем ей быть счастливой в этом моменте и в этом решении", - добавила Маричка.

Напомним, пара состояла в отношениях 16 лет, из которых последние 12 жила вместе.

Однако официально оформлять брак они не спешили. Общих детей у пары нет.

У Олега Михайлюты есть сын Никита от отношений с журналисткой Анастасией Будкиной.

Еще в прошлом году в сети появились слухи о возможном расставании пары. Тогда распространилось видео, на котором якобы музыкант гуляет по улицам Львова, держа за руку неизвестную девушку.

@star.ukraine оригинальный звук - LYUKSI

Сам Фагот долгое время не реагировал на эти сплетни, но впоследствии прокомментировал ситуацию в одном из интервью.

"Много чего говорят. Зачем комментировать все, что не хочешь комментировать? Я не знаю, о каком именно видео вы говорите, поэтому зачем об этом сейчас говорить? Я мог с кем угодно за ручку держаться", - заявил он.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Звезды шоу-бизнеса Отношения
Новости
Венгрия взяла в заложники сотрудников Ощадбанка и похитила деньги, - Сибига
Венгрия взяла в заложники сотрудников Ощадбанка и похитила деньги, - Сибига
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине