ua en ru
Вт, 24 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Бывшая Остапчука обвинила его в "издевательствах" в браке: жена ведущего не смолчала

Вторник 24 февраля 2026 15:08
UA EN RU
Бывшая Остапчука обвинила его в "издевательствах" в браке: жена ведущего не смолчала Кристина Горняк и Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывшая жена украинского телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк, впервые рассказала, почему они развелись в 2022 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram блогерши.

Больше интересного: Ракета РФ разрушила дом Остапчука

Горняк заявила об оскорблениях и измене

Кристина отметила, что долгое время старалась не выносить личные конфликты на публику.

Однако, по ее словам, решила высказаться после того, как начала получать критику от нынешней жены Остапчука - Екатерины.

Свою версию событий нотариус обнародовала в соцсетях.

Как рассказала нотариус, причиной ее разрыва с ведущим стали длительные эмоциональные издевательства, которые она якобы переживала во время отношений с ним.

"Три года я терпела эмоциональные издевательства в браке, в состоянии алкогольного опьянения, и не только. Именно поэтому я развелась, потому что я решила спасти свою психику, свое эмоциональное состояние. Почему за свой выбор развестись и выйти из этого я сейчас должна нести ответственность? Я молчала, потому что не хотела разносить это все публично, потому что я хотела чтобы быстрее вообще это забылось. Я ходила к психологу, чтобы вытеснить это из своей памяти, приложу максимум усилий", - написала она.

Бывшая Остапчука обвинила его в &quot;издевательствах&quot; в браке: жена ведущего не смолчалаКристина Горняк сделала громкое признание о браке с Владимиром Остапчуком (скриншот)

По словам бывшей Владимира, во время брака шоумен мог позволять себе оскорбительное поведение, а после этого просить прощения.

Она также намекнула, что в отношениях были и другие серьезные проблемы.

"Я врала вам эти годы, когда улыбалась, простите! Так же я врала и себе! И еще я врала, что в моей отношениях не было измены. Она была, но я ее тоже простила. И это сейчас не о новой жене, которая появилась еще когда мы были в браке, нет. Обо всем этом я молчала не ради кого-то, а ради себя. Мне стыдно было себе признаться, но я проработала это в терапии", - заявила экс-супруга Остапчука.

Кристина Горняк сделала громкое признание о браке с Владимиром Остапчуком (скриншот)

Кроме того, она отдельно обратилась к нынешней жене ведущего - Екатерине Остапчук.

Горняк подчеркнула, что считает недопустимыми любые публичные комментарии в свой адрес или обсуждение ее профессиональной деятельности.

Реакция Полтавской

Сам Владимир Остапчук публично не ответил на заявления бывшей жены.

Зато его нынешняя избранница Екатерина отреагировала на ситуацию в своем Telegram-канале.

Она опубликовала скриншот одного из сообщений Горняк и заявила, что не согласна с ее словами об эмоциональных издевательствах.

"Когда человек прекращает быть алкоголиком и эмоциональным тираном ровно в момент развода, то возможно... Как бы это сказать. Кристина, ты любишь свидетелей. Так вот, все свидетели того, что ты не просыхаешь постоянно в stories, а Вова употребляет алкоголь трижды за полгода", - подчеркнула жена ведущего.

Бывшая Остапчука обвинила его в &quot;издевательствах&quot; в браке: жена ведущего не смолчалаЕкатерина Полтавская отреагировала на заявления Горняк (скриншот)

Также она добавила, что считает недопустимым спекулировать на личной истории ради резонанса.

"Хайп не может быть важнее человеческих жизней. В этой истории, как минимум, есть еще я и наш ребенок", - заявила Екатерина.

Избранница Владимира также отметила, что ожидает официальных действий, если обвинения имеют под собой основания.

"Если Кристина имеет доказательства своим обвинениям, мы ждем заявление, поданное на Владимира, и он будет отвечать по закону", - написала она.

В то же время жена ведущего подчеркнула, что в противном случае подобные утверждения считает клеветой.

В завершение Екатерина Остапчук сообщила, что планирует решать конфликт в правовом порядке.

"Со своей стороны, с этим всем мы идем в суд и в правовом порядке, по закону, будем решать этот вопрос", - подытожила блогер.

Бывшая Остапчука обвинила его в &quot;издевательствах&quot; в браке: жена ведущего не смолчалаЕкатерина Полтавская отреагировала на заявления Горняк (скриншот)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Остапчук Христина Горняк Звезды шоу-бизнеса Отношения
Новости
Зеленский назвал условие, при котором точно пойдет на второй срок
Зеленский назвал условие, при котором точно пойдет на второй срок
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ