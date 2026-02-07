Лилия Сандулеса обвинила Иво Бобула в оскорбительных заявлениях об их браке: "Мне противно"

Народная артистка Украины Лилия Сандулеса резко отреагировала на публичные заявления своего бывшего мужа Иво Бобула об их браке. Возмущение певицы вызвало интервью артиста Дмитрию Гордону, в котором он упомянул личные детали супружеской жизни.

Что сказал Бобул о браке с Сандулесой

В разговоре с Гордоном артист заявил, что на его отношения с Лилией негативно влияла работа, а также озвучил тезис, якобы Сандулеса "тянула одеяло на себя", из-за чего он "чувствовал себя в ее тени" и "шел на уступки не в пользу себе".

Кроме того, певец признался, что рад отсутствию детей в этом браке и намекнул, что в паре именно Лилия якобы выполняла роль мужа.

Такие слова не оставили артистку равнодушной. Сандулеса призналась, что, несмотря на сложное время для страны, молчать больше не могла - ее переполнили эмоции после услышанного.

Лилия Сандулеса и Иво Бобул (фото: открытые источники)

"Я понимаю, сейчас не то время, не сейчас, но настолько мне накипело, наболело, отвратительно после того интервью, что он говорил обо мне. Звонили мои родные, и они просто возмущены. Моя семья, мои родные, моя мама. Мама просто говорит: "Боже, что это такое, дочка? Что это такое?". Это для меня действительно было как дерьмо на голове", - возмутилась знаменитость.

Исполнительница подчеркнула, что сама почти никогда не вспоминает бывшего мужа публично и за все годы сделала это лишь раз - без негатива.

"Уже прошло почти 25 лет, как мы не живем, много, действительно, интервью он давал. Я ни одного интервью не дала, только одно было в ЖВЛ, и так я нормально говорила, потому что я просто не хотела его трогать, я не хотела... Да и вообще у меня не было... Все, мы уже не живем, пусть себе живет своей жизнью", - подытожила Лилия.

Напомним, Иво Бобул и Лилия Сандулеса, которая стала третьей женой певца, прожили вместе десять лет и развелись в 2002 году.

Пара активно выступала дуэтом и исполняла хиты "А липы цветут" и "Берег любви".

В декабре 2022 года Бобул заявлял, что почти не общается с бывшей женой и даже не знает, где она живет. А в ноябре 2023-го, комментируя причины развода, певец объяснял это несовместимостью характеров.

"Она сильная женщина, а я не из тех, кто легко уступает. Я пытался решить конфликты, но это не удавалось", - говорил исполнитель.

В 2024 году бывшие супруги ненадолго воссоединились, чтобы дать серию совместных концертов, однако после этого их пути снова разошлись.

Сейчас Иво Бобул находится в четвертом браке. Вместе с женой Натальей он воспитывает сына Даниила, крестным отцом которого является Леонид Кучма. Жена артиста моложе его на 12 лет.