"Увидела себя". Боржемская назвала участницу "Зважених та щасливих", которая поразила больше всех

Тренер проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась, какая история этого сезона поразила ее больше всего. В этой героине она узнала себя прошлую.

Какая участница "Зважених та щасливих" поразила Боржемскую

Она отметила, что каждая история участника трогает, но самым большим открытием стала Майя - директор школы, которая несмотря на важную должность, пришла на проект с глубоким неверием в себя.

"Когда я читала ее анкету перед тем, как познакомиться (мы еще не знали, кто к кому попадет), уже тогда точно знала, что это будет любимица проекта. Я точно знала и верила в то, что ее будет любить вся страна", - поделилась Марина.

По ее словам, Майя боялась всего: зайти в зал, сделать первое движение навстречу себе. Особенно ее зацепил момент, когда участница поставила себя на последнее место во время одного из заданий.

"После этого мне стало все понятно. Этот человек заботится абсолютно обо всех, но не о себе. В нем я увидела себя прошлую, и знала, чем смогу помочь, чтобы это все изменить, помочь ему стать в центре своего круга и уже дальше располагать всех людей, которые находятся рядом", - рассказала Боржемская.

Марина Боржемская о "Зважені та щасливі" (фото: пресс-служба)

Ее также задели слова участницы, когда та называла себя "старой", хотя разница в возрасте между ними всего пять лет.

"Небольшая разница между нами. Но я понимаю, что людям в таком возрасте очень сложно, потому что мне 45 лет, а биологически я чувствую себя на 30-35 лет. Потому что я знаю, что могу сделать, но я всю жизнь в спорте", - отметила тренер.

"Я понимала, что с ней будет трудно работать, потому что были определенные проблемы со здоровьем, суставами и так далее. Моя задача - дать ей понять, что она молодая женщина, несмотря на цифры в паспорте, что это еще не приговор, что в 50 лет жизнь только начинается", - добавила она.

Майя Безродная (скриншот)

История этой участницы - пример того, как важно искать баланс и учиться относиться к себе с любовью и уважением. Это не про эгоизм, а про здоровое отношение к собственной ценности, считает Боржемская.

"Когда ты даешь себе право выбора, знаешь ценность и целостность самой себя, тогда и те люди, которые тебя окружают, принимают правильные позиции, твое мнение, они тебя уважают. Тогда ты можешь расти и развиваться. Это не об эгоизме, а о здоровом отношении к себе как к человеку", - подчеркнула тренер.

Боржемская и Майя (фото: instagram.com/uzelkova.marina)