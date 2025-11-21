ua en ru
Пт, 21 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Побачила себе". Боржемська назвала учасницю "Зважених та щасливих", яка вразила найбільше

П'ятниця 21 листопада 2025 15:30
UA EN RU
"Побачила себе". Боржемська назвала учасницю "Зважених та щасливих", яка вразила найбільше Марина Боржемська (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Тренерка проєкту "Зважені та щасливі" Марина Боржемська поділилася, яка історія цього сезону вразила її найбільше. У цій героїні вона впізнала себе минулу.

Про це Боржемська розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Яка учасниця "Зважених та щасливих" вразила Боржемську

Вона зазначила, що кожна історія учасника торкається, але найбільшим відкриттям стала Майя - директорка школи, яка попри важливу посаду, прийшла на проєкт із глибокою зневірою в себе.

"Коли я читала її анкету перед тим, як познайомитись (ми ще не знали, хто до кого потрапить), вже тоді точно знала, що це буде улюблениця проєкту. Я точно знала і вірила в те, що її буде любити вся країна", - поділилася Марина.

За її словами, Майя боялася всього: зайти в зал, зробити перший рух назустріч собі. Особливо її зачепив момент, коли учасниця поставила себе на останнє місце під час одного з завдань.

"Після цього мені стало все зрозуміло. Ця людина дбає абсолютно про всіх, але ж не про себе. В ній я побачила себе минулу, і знала, чим зможу допомогти, аби це все змінити, допомогти їй стати в центрі свого кола і вже далі розташовувати всіх людей, які знаходяться поруч", - розповіла Боржемська.

&quot;Побачила себе&quot;. Боржемська назвала учасницю &quot;Зважених та щасливих&quot;, яка вразила найбільшеМарина Боржемська про "Зважені та щасливі" (фото: пресслужба)

Її також зачепили слова учасниці, коли та називала себе "старою", хоча різниця у віці між ними становить лише п'ять років.

"Невелика різниця між нами. Але я розумію, що людям в такому віці дуже складно, тому що мені 45 років, а біологічно я відчуваю себе на 30-35 років. Тому що я знаю, що можу зробити, але я все життя у спорті", - зауважила тренерка.

"Я розуміла, що з нею буде важко працювати, тому що були певні проблеми зі здоров'ям, з суглобами та таке інше, а моя задача - дати їй зрозуміти, що вона молода жінка попри цифри в паспорті, що це ще не вирок, що у 50 років життя лише розпочинається", - додала вона.

&quot;Побачила себе&quot;. Боржемська назвала учасницю &quot;Зважених та щасливих&quot;, яка вразила найбільшеМайя Безродна (скриншот)

Історія цієї учасниці - приклад того, як важливо шукати баланс і вчитися ставитися до себе з любов'ю та повагою. Це не про егоїзм, а про здорове ставлення до власної цінності, вважає Боржемська.

"Коли ти даєш собі право вибору, знаєш цінність і цілісність самої себе, тоді й ті люди, які тебе оточують, приймають правильні позиції, твою думку, вони тебе поважають. Тоді ти можеш зростати та розвиватися. Це не про егоїзм, а про здорове ставлення до себе як до людини", - підкреслила тренерка.

&quot;Побачила себе&quot;. Боржемська назвала учасницю &quot;Зважених та щасливих&quot;, яка вразила найбільшеБоржемська та Майя (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Зважені та щасливі Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
"Мирний план" США для України: всі умови, "агресивний графік" і нові деталі
"Мирний план" США для України: всі умови, "агресивний графік" і нові деталі
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті