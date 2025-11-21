"Мне не нужен спонсор": Боржемская честно ответила, каким должен быть ее мужчина

Фитнес-тренер и звезда шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская рассказала, какими критериями руководствуется при выборе партнера и как относится к теме денег в отношениях.

Об этом она поделилась в интервью РБК-Украина.

Какой мужчина должен быть рядом с Боржемской

Она отметила, что для нее важнее внутренние качества мужчины, чем его материальный статус.

"Для меня важно, чтобы мужчина имел внутреннее достоинство и уважение как к себе, так и ко мне. И вот как раз финансовая стабильность, она для меня важна. Но не в том смысле, кто больше из нас зарабатывает, а в смысле ответственности, партнерства, желания создавать что-то общее и поддерживать наше будущее", - пояснила Боржемская.

Марина Боржемская подчеркнула, что она не нуждается в спонсоре, так как сама в состоянии обеспечить себя.

"Если честно, я сама работаю с 16 лет и всегда была самостоятельной, мне не нужен спонсор. Но я очень ценю, когда мужчина может и хочет брать ответственность", - добавила фитнес-тренер.

Боржемская также отметила, что такой человек должен стать поддержкой во время сложных периодов жизни.

"Важно иметь рядом с собой человека, который поддержит тебя в любой ситуации. И будет помогать находить выход из сложного периода, а не впадать в апатию или депрессию", - отметила она.

По ее мнению, финансовые вопросы в паре - это, скорее, ценности и умение правильно расставлять приоритеты, чем конкретные суммы.

"У меня не стоит в приоритете, что он должен зарабатывать больше меня и сыпать подарками. Нет, деньги для меня - это не деньги, это ценности, выбор, уважение и умение расставлять правильно приоритеты", - добавила Боржемская.

"Я никогда не выбираю мужчину по статусу. Я выбираю человека для себя", - подытожила она.

Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Что известно про личную жизнь Марины Боржемской

Фитнес-тренер была замужем за профессиональным боксером Вячеславом Узелковым, который умер в ноябре 2024 года. Пара развелась в 2018 году после 22 лет отношений.

У Боржемской есть двое детей - 16-летний сын Роберт и 13-летняя дочь Оливия.

В последнее время о личной жизни звезды шоу "Зважені та щасливі" не было ничего известно. И только сейчас она рассекретила, что ее сердце не свободно.

"Сейчас в моей жизни есть мужчина, с которым мы встречаемся. Вы первая, кто это услышал. Но, если честно, не хотелось бы вдаваться в детали. Это еще очень ранний и нежный этап. Мне просто хочется сохранить эту историю в определенной такой тишине, чтобы дать ей пространство вырасти. Но точно могу сказать, что это очень особый и теплый период в моей жизни", - отметила Марина Боржемская.

Марина Боржемская с детьми (фото: instagram.com/uzelkova.marina)