ua en ru
Пн, 02 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Усику готовят неожиданный вызов: Аль Аш-Шейх хочет боя с другим абсолютным чемпионом

Понедельник 02 февраля 2026 17:24
UA EN RU
Усику готовят неожиданный вызов: Аль Аш-Шейх хочет боя с другим абсолютным чемпионом Рико Верхувен (фото: instagram.com/ricoverhoeven)
Автор: Андрей Костенко

Инвестор Riyadh Season и журнала The Ring Турки Аль аш-Шейх, который в последние годы активно влияет на мировой бокс, выступил с идеей провести поединок между Александром Усиком и абсолютным чемпионом мира по другому единоборству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Х аравийца.

Новый соперник для Усика

Речь идет о нидерландце Рико Верхувене - чемпионе мира по кикбоксингу в супертяжелом весе.

Аль аш-Шейх опубликовал в соцсетях фрагмент поединка Верхувена в кикбоксинге и написал "Хочу увидеть его против Усика".

Таким образом функционер фактически предложил организовать кроссовер-бой между абсолютными чемпионами в различных видах единоборств.

Ранее Турки был активным сторонником организации боя Усика с молодой британской звездой бокса Мозесом Итаумой. Однако потерял интерес к возможному мегафайту после фактического отказа от него обеих сторон.

Тема соперника Усика актуализировалась после того, как американец Деонтей Уайлдер, которого называли следующим оппонентом украинского чемпиона, объявил о бое с Дереком Чисорой.

Реакция кикбоксера

Верхувен положительно отреагировал на потенциальный поединок с Усиком, однако выдвинул свои условия.

"Это именно тот вызов, которого я ждал. Абсолютный чемпион против абсолютного чемпиона. Один раунд бокса, один раунд кикбоксинга. Посмотрим, сможем ли дойти до 12", - написал нидерландец в соцсетях.

Усику готовят неожиданный вызов: Аль Аш-Шейх хочет боя с другим абсолютным чемпионом

Рико Верхувен в кикбоксинге (фото: instagram.com/ricoverhoeven)

Кто такой Рико Верхувен

36-летний нидерландский кикбоксер супертяжелого веса, один из самых известных и успешных бойцов промоушна Glory.

В кикбоксинге выступал в ведущих мировых организациях: K-1, It's Showtime, Superkombat и Glory. В его активе 66 побед (21 нокаут) и 10 поражений.

В Glory достиг наибольших успехов. В 2014 году Верхувен завоевал титул чемпиона организации в тяжелом весе и впоследствии многократно его защищал. В целом нидерландец более десятилетия считается лицом дивизиона и одним из самых стабильных чемпионов.

Кроме кикбоксинга, пробовал силы и в других видах единоборств. В 2015 году победно дебютировал в ММА. Также провел один бой в профи-боксе, нокаутировав малоизвестного венгра Яноша Финферу.

Ранее мы рассказали, как Александр Гвоздик шокировал поражением в Лас-Вегасе.

Также узнайте, как Сергей Богачук одолел россиянина в напряженном противостоянии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Александр Усик
Новости
Уиткофф присоединится к переговорам Украины и РФ в Абу-Даби, - Axios
Уиткофф присоединится к переговорам Украины и РФ в Абу-Даби, - Axios
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом