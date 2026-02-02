ua en ru
Гвоздик шокировал поражением в Лас-Вегасе: экс-чемпион проиграл сербу

Понедельник 02 февраля 2026 11:26
Гвоздик шокировал поражением в Лас-Вегасе: экс-чемпион проиграл сербу Александр Гвоздик (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский экс-чемпион мира Александр Гвоздик потерпел сенсационное поражение от Радивое Калайджича. Несмотря на уверенный старт и два нокдауна, харьковчанин уступил техническим нокаутом в седьмом раунде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты боев.

Ход поединка: от доминирования до фиаско

Начало встречи было полностью за украинцем. Гвоздик продемонстрировал высокий темп и уже в стартовом раунде заставил рефери отсчитать Калайджичу первый нокдаун.

В четвертой трехминутке ситуация повторилась - серб снова оказался на канвасе после точных атак Александра.

Впрочем, дожать оппонента Гвоздику не удалось. Начиная с седьмого раунда, Калайджич перехватил инициативу.

Сначала он отправил украинца в нокдаун, а затем мощным правым боковым поставил точку в поединке. Судья остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

Статистика и история выступлений

Для Александра Гвоздика эта неудача стала третьей в профессиональной карьере. Ранее он проигрывал только топовым представителям дивизиона - Артуру Бетербиеву (также нокаутом) и Давиду Бенавидесу.

  • 2018-2019 годы: период чемпионства Гвоздика по версии WBC.
  • 2023 год: возвращение на ринг после длительной паузы.
  • Апрель 2025 года: предварительная победа над Энтони Голлавеем.

Триумф Богачука над россиянином

Несмотря на поражение Гвоздика, вечер бокса в Неваде стал успешным для другого представителя Украины.

Сергей Богачук в напряженном противостоянии одолел россиянина Раджаба Бутаева. 30-летний уроженец Винницы одержал победу раздельным решением судей.

Ранее, Усик откровенно объяснил, почему следующим соперником станет Уайлдер.

Также узнайте, как Усик может возглавить рекордное боксерское шоу в США.

