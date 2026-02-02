ua en ru
Усику готують несподіваний виклик: Аль Аш-Шейх хоче бою з іншим абсолютним чемпіоном

Понеділок 02 лютого 2026 17:24
Ріко Верхувен (фото: instagram.com/ricoverhoeven)
Автор: Андрій Костенко

Інвестор Riyadh Season та журналу The Ring Туркі Аль аш-Шейх, який останніми роками активно впливає на світовий бокс, виступив з ідеєю провести поєдинок між Олександром Усиком та абсолютним чемпіоном світу з іншого єдиноборства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Х аравійця.

Новий суперник для Усика

Мова йде про нідерландця Ріко Верхувена – чемпіона світу з кікбоксингу в надважкій вазі.

Аль аш-Шейх опублікував у соцмережах фрагмент поєдинку Верхувена в кікбоксингу та написав "Хочу побачити його проти Усика".

Таким чином функціонер фактично запропонував організувати кросовер-бій між абсолютними чемпіонами у різних видах єдиноборств.

Раніше Туркі був активним прихильником організації бою Усика з молодою британською зіркою боксу Мозесом Ітаумою. Проте втратив інтерес до можливого мегафайту після фактичної відмови від нього з боку обох сторін.

Тема суперника Усика актуалізувалася після того, як американець Деонтей Вайлдер, якого називали наступним опонентом українського чемпіона, оголосив про бій з Дереком Чісорою.

Реакція кікбоксера

Верхувен позитивно відреагував на потенційний поєдинок з Усиком, проте висунув свої умови.

"Це саме той виклик, на який я чекав. Абсолютний чемпіон проти абсолютного чемпіона. Один раунд боксу, один раунд кікбоксингу. Подивимось, чи зможемо дійти до 12", – написав нідерландець у соцмережах.

Усику готують несподіваний виклик: Аль Аш-Шейх хоче бою з іншим абсолютним чемпіоном

Ріко Верхувен у кікбоксингу (фото: instagram.com/ricoverhoeven)

Хто такий Ріко Верхувен

36-річний нідерландський кікбоксер надважкої ваги, один із найвідоміших і найуспішніших бійців промоушна Glory.

У кікбоксингу виступав у провідних світових організаціях: K-1, It’s Showtime, Superkombat та Glory. У його активі 66 перемог (21 нокаут) та 10 поразок.

У Glory досяг найбільших успіхів. У 2014 році Верхувен завоював титул чемпіона організації у важкій вазі та згодом багаторазово його захищав. Загалом нідерландець понад десятиліття вважається обличчям дивізіону та одним із найстабільніших чемпіонів.

Окрім кікбоксингу, пробував сили й в інших видах єдиноборств. У 2015 році переможно дебютував у ММА. Також провів один бій у профі-боксі, нокаутувавши маловідомого угорця Яноша Фінферу.

Раніше ми розповіли, як Олександр Гвоздик шокував поразкою у Лас-Вегасі.

Також дізнайтеся, як Сергій Богачук здолав росіянина у напруженому протистоянні.

