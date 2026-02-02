"Каждый раунд был войной": Богачук нокаутировал россиянина в дебютном бою 2026 года
В Лас-Вегасе завершилось боксерское шоу Zuffa Boxing 2, которое принесло противоположные результаты для ведущих украинских бойцов. Александр Гвоздик потерпел досрочное поражение, тогда как Сергей Богачук одержал триумф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты боев.
Триумф Богачука: "Эта победа нужна моему народу"
В отличие от своего коллеги, представитель первого среднего веса Сергей Богачук (27-3, 24 KO) свой поединок выиграл. 30-летний уроженец Винницы встретился на ринге с россиянином Раджабом Бутаевым (16-2, 12 KO).
Бой продлился все отведенные десять раундов. Богачук сделал ставку на агрессивный прессинг и работу на близкой дистанции, активно задействуя правый джеб.
Хотя Бутаев пытался контратаковать, судьи отдали преимущество украинцу раздельным решением, двое арбитров насчитали 96:94 в пользу Сергея, один - 94:96.
Для Богачука это лишь третий случай в карьере, когда поединок завершился не нокаутом, а судейскими записками.
FINAL ROUND #ZuffaBoxing02- Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) 2 февраля 2026 г.
Как вы оцениваете бой Сергей Богачук против Раджаба Бутаева!
Смотрите LIVE NOW на @paramountplus pic.twitter.com/rBD3D82HWG
"Каждый раунд - как война": эмоциональное заявление победителя
Сразу после объявления результатов Богачук отметил принципиальность противостояния с представителем РФ. По словам боксера, он чувствовал огромную ответственность перед украинцами.
"Для меня этот бой был как война в каждом раунде. Я не имел права на поражение, ведь моему народу в Украине сейчас нужны эти победы. Если бы было еще два раунда, я бы его нокаутировал", - заявил Сергей во флешинтервью.
Боксер также поблагодарил собратьев за поддержку и завершил свое выступление патриотическим лозунгом "Слава Украине".
Роковой 7-й раунд: Гвоздик потерял преимущество над Калайджичем
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-3, 17 КО) не смог одолеть сопротивление американца боснийского происхождения Радивое Калайджича (30-3, 22 КО).
Несмотря на статус фаворита и удачный старт, 38-летний харьковчанин завершил поединок досрочно.
Встреча началась под диктовку украинца: Гвоздик демонстрировал высокую точность и уже в первом и четвертом раундах заставил соперника оказаться на настиле ринга.
Однако Калайджич выдержал стартовое давление и впоследствии перехватил инициативу.
Развязка наступила в седьмой трехминутке - сначала босниец отправил Александра в нокдаун, а через мгновение рефери остановил бой после нокаута. Это третья неудача в профессиональной карьере Гвоздика.
KNOCKDOWN FOR GVOZDYK IN ROUND ONE #ZuffaBoxing02- Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) 2 февраля 2026 г.
Смотрите LIVE NOW на @paramountplus pic.twitter.com/SCbYjNskuJ
Ранее, Усик откровенно объяснил, почему следующим соперником станет Уайлдер.
Также узнайте, как Усик может возглавить рекордное боксерское шоу в США.