Усик меняет курс: как саудовские деньги повлияют на финальные планы чемпиона
Будущие планы Александра Усика в супертяжелом весе стали объектом новых громких слухов. Несмотря на то, что ранее украинец четко очертил список соперников перед выходом на пенсию, в игру вступают влиятельные игроки из мира бокса. На кону - защита одного из самых престижных титулов и возможность провести мегафайт на новой локации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инсайд известного журналиста Майка Коппинджера.
Встреча, которая решит все
По информации источников, глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх намерен провести личную встречу с Александром Усиком. Главной темой разговора станет организация поединка за титул чемпиона мира по версии журнала The Ring против непобежденного немца Агита Кабаела.
Этот бой планируют провести в конце 2026 года, а местом проведения рассматривают Германию. Такой шаг может отсрочить другие анонсированные ранее противостояния украинца, в частности потенциальное завершение трилогии с Тайсоном Фьюри.
Turki Alalshikh планирует сесть с Александром Усиком, чтобы обсудить титульный бой Ring Magazine в тяжелом весе против Agit Kabayel позже в этом году в Германии, если Усик победит Рико Верхувена 23 мая на Пирамидах Гизы, стало известно The Ring's @MikeCoppinger. pic.twitter.com/etrhMhSRVi- Ring Magazine (@ringmagazine) 3 мая 2026 г.
Главное условие для переговоров
Несмотря на высокий интерес инвесторов, проведение боя в Германии пока остается лишь планом на бумаге. Весь сценарий зависит от одного фактора - успешного выступления Усика в ближайшем поединке.
Александр должен одолеть звезду кикбоксинга Рико Верховена в мегафайте, который запланирован на 23 мая в Египте. Только в случае победы над "Королем кикбоксинга" Турки Аль аш-Шейх и команда Усика смогут перейти к финализации контракта с Кабаелом.
Почему этот бой стал актуальным
Агит Кабаел (27-0, 19 КО) сейчас является обязательным претендентом на титул WBC. Ранее Усик скептически относился к встрече с немцем, отдавая предпочтение более медийным именам. Однако финансовые перспективы поединка в Европе могут сделать этот вариант приоритетным для завершения сезона 2026 года.
Коррективы в планы Усика может внести и уже анонсированный бой Фьюри против другого британца - Энтони Джошуа, который запланирован на четвертый квартал текущего года.
