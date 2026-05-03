Главная » Развлечения » Спорт

Усик меняет курс: как саудовские деньги повлияют на финальные планы чемпиона

11:30 03.05.2026 Вс
2 мин
Саудовский инвестор нашел украинцу нового соперника вместо Фьюри
aimg Андрей Костенко
Усик меняет курс: как саудовские деньги повлияют на финальные планы чемпиона Александр Усик (фото: Getty Images)
Будущие планы Александра Усика в супертяжелом весе стали объектом новых громких слухов. Несмотря на то, что ранее украинец четко очертил список соперников перед выходом на пенсию, в игру вступают влиятельные игроки из мира бокса. На кону - защита одного из самых престижных титулов и возможность провести мегафайт на новой локации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инсайд известного журналиста Майка Коппинджера.

Встреча, которая решит все

По информации источников, глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх намерен провести личную встречу с Александром Усиком. Главной темой разговора станет организация поединка за титул чемпиона мира по версии журнала The Ring против непобежденного немца Агита Кабаела.

Этот бой планируют провести в конце 2026 года, а местом проведения рассматривают Германию. Такой шаг может отсрочить другие анонсированные ранее противостояния украинца, в частности потенциальное завершение трилогии с Тайсоном Фьюри.

Главное условие для переговоров

Несмотря на высокий интерес инвесторов, проведение боя в Германии пока остается лишь планом на бумаге. Весь сценарий зависит от одного фактора - успешного выступления Усика в ближайшем поединке.

Александр должен одолеть звезду кикбоксинга Рико Верховена в мегафайте, который запланирован на 23 мая в Египте. Только в случае победы над "Королем кикбоксинга" Турки Аль аш-Шейх и команда Усика смогут перейти к финализации контракта с Кабаелом.

Почему этот бой стал актуальным

Агит Кабаел (27-0, 19 КО) сейчас является обязательным претендентом на титул WBC. Ранее Усик скептически относился к встрече с немцем, отдавая предпочтение более медийным именам. Однако финансовые перспективы поединка в Европе могут сделать этот вариант приоритетным для завершения сезона 2026 года.

Коррективы в планы Усика может внести и уже анонсированный бой Фьюри против другого британца - Энтони Джошуа, который запланирован на четвертый квартал текущего года.

Ранее мы сообщили, что саудовский инвестор выдвинул странное условие для мегафайта Фьюри - Джошуа.

Летели дроны и баллистика, почти 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
