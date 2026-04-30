Бой Усик - Верховен: стало известно, кто покажет поединок в Украине (это не MEGOGO)

Поединок чемпиона мира WBC, WBA и IBF Александра Усика против кикбоксера Рико Верховена будет транслироваться в Украине на платформе "Киевстар ТВ", а не на MEGOGO.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал комментатора Максима Диденко.

Историческое событие в Гизе: детали трансляции

Масштабное боксерское шоу, которое будет принимать египетская Гиза в конце мая, станет доступным для украинских болельщиков.

По имеющейся информации, медиасервис "Киевстар ТВ" готовится показать все события турнира.

Вероятно, доступ к эфиру откроют в рамках пакета "Премиум HD" или через систему разовой оплаты за просмотр (PPV).

Стоит заметить, что долгое время правами на поединки лидера супертяжелого веса владела платформа MEGOGO, однако сейчас официальным глобальным транслятором вечера выступает сервис DAZN.

Организацией турнира занимается Всемирный боксерский совет (WBC) совместно с платформой Ready to Fight.

Усик - Верховен: почему чемпион выбрал звезду кикбоксинга

Во время первой встречи с прессой в Лондоне Александр Усик появился с поясом WBC.

Несмотря на санкционирование боя этой организацией, титул на кону не будет стоять.

Украинец подчеркнул, что встреча с легендой кикбоксинга Рико Верховеном - это его личное желание выйти за пределы привычных правил.

"Я долго делал только то, что было обязательным. Сейчас я хочу реализовать собственные интересы и провести бой, который захватывает меня лично", - объяснил свой выбор непобежденный чемпион.

Верховен, который готовится под наставничеством Питера Фьюри, настроен оптимистично.

Несмотря на минимальный опыт в профессиональном боксе, голландец полагается на свою нестандартную технику и опыт спаррингов с топ-тяжеловесами.

Звездный андеркард: битвы за титулы WBO и WBA

Кроме главного поединка, болельщики увидят еще семь профессиональных встреч.

Программа вечера насыщена титульными противостояниями и выступлениями олимпийских призеров:

Бой за вакантный пояс WBO (суперсредний вес): перспективный британец Гамза Шираз попытается одолеть опытного немца Алема Бегича.

Защита пояса WBA Regular (полусредний вес): Джек Каттералл сойдется в ринге с титулованным представителем Узбекистана Шахрамом Гиясовым.

Элиминатор IBF в тяжелом весе: кубинец Фрэнк Санчес будет экзаменовать серебряного призера Олимпиады Ричарда Торреза-младшего.

Женское противостояние: Мизуки Хирута будет защищать пояса WBO и The Ring против Майи Солиман.

Турнир стартует 23 мая 2026 года. Для Александра Усика это будет первое выступление после победы над Даниэлем Дюбуа летом прошлого года.

Его соперник, Рико Верховен, возвращается на боксерский ринг после длительного перерыва, длившегося с 2014 года.