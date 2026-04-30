Дуа Липа или никак: саудовский инвестор выдвинул странное условие для мегафайта Фьюри - Джошуа
Боксерские закулисья снова всколыхнуло громкое заявление главного инвестора современного бокса Турки Аль аш-Шейха. Несмотря на шлейф сорванных ивентов из-за преждевременных анонсов, босс Riyadh Season официально объявил о долгожданном противостоянии Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Однако встреча двух британцев на родине оказалась под вопросом из-за весьма специфического требования саудовского шейха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ifl TV.
Анонс без даты
Суперинвестор продолжает игнорировать прошлые ошибки, анонсируя поединки до того, как подписаны все бумаги. На этот раз он объявил о бое Фьюри - Джошуа, несмотря на отсутствие конкретной локации и тот факт, что Энтони сначала должен победить албанца Кристиана Пренгу.
Промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен уже успел подогреть интерес, заявив, что мегафайт может состояться уже в октябре 2026 года. Главным претендентом на проведение встречи он называет лондонский стадион "Уэмбли", однако последнее слово остается за саудитами.
NO DUA LIPA, NO FURY VS AJ IN LONDON- IFL TV (@IFLTV) 28 апреля 2026 г.
Да, вы правильно прочитали.
Как сообщается, Турки Алалших сказал Netflix, что Fury vs Джошуа состоится ТОЛЬКО в Лондоне, если на поединке выступит певица Дуа Липа
Кто знал, что Турки Алалших - большой фанат Дуа Липы эй!...
При чем здесь Дуа Липа
Наиболее резонансной деталью стало условие Аль аш-Шейха о проведении боя в Англии. По данным инсайдеров, инвестор согласен перенести событие из Эр-Рияда в Лондон только в том случае, если на разогреве перед боем выступит поп-звезда Дуа Липа.
Почему именно британская певица стала ключевым элементом в переговорах об одном из крупнейших боксерских поединков года - остается загадкой. В то же время известно, что трансляцию грандиозного шоу уже выкупил стриминговый гигант Netflix, что обещает невиданный ранее масштаб медийной поддержки.
Ранее мы сообщили, что WBO наложила жесткий запрет на бой российского чемпиона.