Дуа Липа или никак: саудовский инвестор выдвинул странное условие для мегафайта Фьюри - Джошуа

Боксерские закулисья снова всколыхнуло громкое заявление главного инвестора современного бокса Турки Аль аш-Шейха. Несмотря на шлейф сорванных ивентов из-за преждевременных анонсов, босс Riyadh Season официально объявил о долгожданном противостоянии Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Однако встреча двух британцев на родине оказалась под вопросом из-за весьма специфического требования саудовского шейха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ifl TV .

Анонс без даты

Суперинвестор продолжает игнорировать прошлые ошибки, анонсируя поединки до того, как подписаны все бумаги. На этот раз он объявил о бое Фьюри - Джошуа, несмотря на отсутствие конкретной локации и тот факт, что Энтони сначала должен победить албанца Кристиана Пренгу.

Промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен уже успел подогреть интерес, заявив, что мегафайт может состояться уже в октябре 2026 года. Главным претендентом на проведение встречи он называет лондонский стадион "Уэмбли", однако последнее слово остается за саудитами.

NO DUA LIPA, NO FURY VS AJ IN LONDON



Да, вы правильно прочитали.



Как сообщается, Турки Алалших сказал Netflix, что Fury vs Джошуа состоится ТОЛЬКО в Лондоне, если на поединке выступит певица Дуа Липа



Кто знал, что Турки Алалших - большой фанат Дуа Липы эй!... - IFL TV (@IFLTV) 28 апреля 2026 г.

При чем здесь Дуа Липа

Наиболее резонансной деталью стало условие Аль аш-Шейха о проведении боя в Англии. По данным инсайдеров, инвестор согласен перенести событие из Эр-Рияда в Лондон только в том случае, если на разогреве перед боем выступит поп-звезда Дуа Липа.

Почему именно британская певица стала ключевым элементом в переговорах об одном из крупнейших боксерских поединков года - остается загадкой. В то же время известно, что трансляцию грандиозного шоу уже выкупил стриминговый гигант Netflix, что обещает невиданный ранее масштаб медийной поддержки.