Усик в списке: WBC назвала лучших по итогам 2025 года

Всемирный боксерский совет (WBC) обнародовал список лучших боксеров и событий по итогам 2025 года. В перечень лауреатов премии WBC Best of 2025 попал и украинец Александр Усик, которого отметили в одной из ключевых номинаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram организации .

Усик - автор нокаута года

Чемпион мира из Украины получил награду "Нокаут года". WBC отметила его досрочную победу в реванше против британца Даниэля Дюбуа.

Бой состоялся 19 июля в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли". В пятом раунде украинец сначала отправил соперника в нокдаун, а затем нокаутировал мощным левым хуком. Именно этот эпизод эксперты совета признали самым ярким завершением боя в 2025 году.

Отметим, что благодаря этой победе Усик объединил все пояса в супертяжелом весе и в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира.

Кто стал боксером года

Самую престижную индивидуальную награду - "Боец года" - получил японский чемпион Наоя Иноуэ, который в течение сезона подтвердил статус одного из сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории.

Лучшие бои и возвращения

В номинации "Бой года" победил поединок между Кристианом Мбилли и Лестером Мартинесом, тогда как "Драматическим боем года" признали противостояние Исаака Круса и Анхеля Фиерро.

Награду за "Перформанс года" получил Давид Бенавидес - за убедительное выступление в бою с Давидом Моррелем.

А легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо стал обладателем награды "Возвращение года".

Все победители премии WBC Best of 2025:

Боец года - Наоя Иноуэ

Бой года - Кристиан Мбилли против Лестера Мартинеса

Самый драматичный бой года - Исаак Крус против Анхеля Фиерро

Нокаут года - Александр Усик против Даниэля Дюбуа

Перформанс года - Давид Бенавидес против Давида Морреля

Боец года среди женщин - Габриэла Фундора

Бой года среди женщин - Кей Скотт против Оливии Керри

Самый драматичный бой года среди женщин - Йокаста Валле против Ядиры Бустилиос

Нокаут года среди женщин - Эмили Сонвико против Ди Аллен

Перформанс года среди женщин - Габриэла Фундора против Мэрилин Бадильо Амаи

Открытие года - Тиара Браун

Возвращение года - Мэнни Пакьяо

Событие года - Боксерский Гран-при WBC

Тренеры года - Синго Иноуэ и Фредди Фундора