ua en ru
Ср, 21 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Усик в списке: WBC назвала лучших по итогам 2025 года

Среда 21 января 2026 19:29
UA EN RU
Усик в списке: WBC назвала лучших по итогам 2025 года Фото: Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Всемирный боксерский совет (WBC) обнародовал список лучших боксеров и событий по итогам 2025 года. В перечень лауреатов премии WBC Best of 2025 попал и украинец Александр Усик, которого отметили в одной из ключевых номинаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram организации.

Усик - автор нокаута года

Чемпион мира из Украины получил награду "Нокаут года". WBC отметила его досрочную победу в реванше против британца Даниэля Дюбуа.

Бой состоялся 19 июля в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли". В пятом раунде украинец сначала отправил соперника в нокдаун, а затем нокаутировал мощным левым хуком. Именно этот эпизод эксперты совета признали самым ярким завершением боя в 2025 году.

Отметим, что благодаря этой победе Усик объединил все пояса в супертяжелом весе и в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира.

Кто стал боксером года

Самую престижную индивидуальную награду - "Боец года" - получил японский чемпион Наоя Иноуэ, который в течение сезона подтвердил статус одного из сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории.

Лучшие бои и возвращения

В номинации "Бой года" победил поединок между Кристианом Мбилли и Лестером Мартинесом, тогда как "Драматическим боем года" признали противостояние Исаака Круса и Анхеля Фиерро.

Награду за "Перформанс года" получил Давид Бенавидес - за убедительное выступление в бою с Давидом Моррелем.

А легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо стал обладателем награды "Возвращение года".

Все победители премии WBC Best of 2025:

Боец года - Наоя Иноуэ

Бой года - Кристиан Мбилли против Лестера Мартинеса

Самый драматичный бой года - Исаак Крус против Анхеля Фиерро

Нокаут года - Александр Усик против Даниэля Дюбуа

Перформанс года - Давид Бенавидес против Давида Морреля

Боец года среди женщин - Габриэла Фундора

Бой года среди женщин - Кей Скотт против Оливии Керри

Самый драматичный бой года среди женщин - Йокаста Валле против Ядиры Бустилиос

Нокаут года среди женщин - Эмили Сонвико против Ди Аллен

Перформанс года среди женщин - Габриэла Фундора против Мэрилин Бадильо Амаи

Открытие года - Тиара Браун

Возвращение года - Мэнни Пакьяо

Событие года - Боксерский Гран-при WBC

Тренеры года - Синго Иноуэ и Фредди Фундора

Ранее мы рассказали, что Усик претендует на "Нокаут года" от The Ring.

Также узнайте, как Усик может возглавить рекордное боксерское шоу в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Александр Усик
Новости
Бывший глава "Укрэнерго" Брехт погиб от удара током
Бывший глава "Укрэнерго" Брехт погиб от удара током
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка