ua en ru
Вт, 27 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Усик снова на поле за "Полесье": чемпион мира попробовал футбол в матче с клубом МЛС

Вторник 27 января 2026 15:32
UA EN RU
Усик снова на поле за "Полесье": чемпион мира попробовал футбол в матче с клубом МЛС Александр Усик дебютировал за "Полесье" (фото: Facebook Александр Усик / Usyk)
Автор: Екатерина Урсатий

Чемпион мира по боксу Александр Усик снова сменил перчатки на футбольные бутсы. Титулованный тяжеловес принял участие в контрольном поединке житомирского "Полесья" против представителя МЛС - "Ванкувера".

Об этом сообщает РБК-Украина.

Усик в заявке житомирян на сборах в Испании

В рамках подготовки к возобновлению сезона УПЛ житомирский коллектив проводит тренировочный сбор в испанской Марбелье.

Одним из ключевых этапов подготовки стал спарринг против действующего чемпиона Западной конференции МЛС - канадского клуба "Ванкувер Уайткэпс".

Подопечные Руслана Ротаня обеспечили себе преимущество уже на старте встречи. Счет открыл Александр Назаренко, который на 4-й минуте воспользовался передачей новичка команды Эмерллаха.

Окончательный результат был установлен во втором тайме, на 63-й минуте Алексей Гуцуляк безошибочно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Главным событием вечера для болельщиков стал выход на замену обладателя поясов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Боксер появился в игре в конце второго тайма, заменив нападающего Николая Гайдучика.

Несмотря на активность на поле, отличиться результативными действиями за отведенное время звездному спортсмену не удалось.

Это уже второй официальный выход Усика в составе "Полесья". Ранее он дебютировал за житомирцев в 2022 году во время турнира Winter Cup в игре против "Вереса".

Также недавно украинец участвовал в благотворительной встрече Legends Charity Game в Лиссабоне.

Дальнейшие планы "Полесья" на сборах

Победа над "Ванкувером" со счетом 2:0 стала лишь частью насыщенного игрового дня для украинских клубов.

Кроме этого матча, на вторник, 27 января, у житомирян запланировано еще одно противостояние - против норвежского "Стремсгодсета".

Ранее мы рассказали, действительно ли Шапаренко будет играть за "Динамо" до 2030 года.

Также мы писали, что сборная Украины получит неожиданное усиление перед битвой за ЧМ-2026 со Швецией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Футбол Бокс
Новости
Газа будет больше: Украина наращивает импорт из Польши
Газа будет больше: Украина наращивает импорт из Польши
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин