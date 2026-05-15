Усик - Верховен. IBF загнала украинца в жесткие рамки перед боем в Гизе: официальное заявление

10:52 15.05.2026 Пт
Организация подготовила сценарий, при котором украинский чемпион останется без пояса
aimg Андрей Костенко
Александр Усик (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Александр Усик получил специальное разрешение от IBF на проведение поединка против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Организация официально объявила условия, при которых украинец сможет сохранить или потерять свой титул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный пресс-релиз IBF.

Ультиматум от IBF

Международная боксерская федерация, известная своей строгой приверженностью к регламенту, удовлетворила просьбу украинца об исключении, но выдвинула жесткие требования:

  • В случае поражения Усика: титул IBF в супертяжелом весе будет немедленно объявлен вакантным. Поскольку Верховен не является рейтинговым боксером организации, пояс не перейдет к нему, а останется без владельца.
  • В случае победы Усика: IBF признает систему ротации между организациями. Это означает, что после боя с нидерландцем украинец должен провести обязательную защиту сначала по линии WBC, а затем - WBA. Только после этого (ориентировочно через 180 дней) наступит очередь обязательной защиты титула IBF.

Что будет с другими поясами

Ситуация с другими титулами несколько отличается. Поскольку WBC и WBA санкционировали этот бой как титульный, в случае сенсационной победы Верховен сможет стать новым чемпионом по версиям WBC и The Ring.

Пояса WBA и IBF в таком сценарии станут вакантными, поскольку правила этих организаций не позволяют передавать титул бойцу без соответствующего боксерского рейтинга.

Очередь претендентов

Для украинца бой с Верховеном станет опасной авантюрой перед возвращением к обязательным защитам. Сейчас очередь претендентов по другим версиям уже формируется: по линии WBC обязательным соперником является Агит Кабайел, а по линии WBA на горизонте появляются имена Мурата Гассиева или Мозеса Итаумы.

Что известно о бое: дата, место и статус

Для Усика (24-0, 15 КО) это первый выход в ринг после июльской победы над Даниэлем Дюбуа, которая сделала его абсолютным чемпионом в хэвивейте.

Несмотря на звездный статус в кикбоксинге, Верховен имеет минимальный опыт в профессиональном боксе, проведя лишь один официальный поединок (1-0, 1 КО).

Грандиозное шоу состоится в субботу, 23 мая, в уникальном месте - у подножия пирамид Гизы в Египте. Соперники выйдут на ринг не раньше 23:45 по киевскому времени.

Где смотреть поединок в Украине

Официальным транслятором вечера стал сервис "Киевстар ТВ". Показ будет доступен в пакете "Премиум HD" и других аналогах с доступом к спортивному контенту.

Кроме того, во всем мире бокс будет транслировать платформа DAZN. В Украине прямой эфир из Египта на этой платформе можно будет приобрести по системе PPV.

Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
