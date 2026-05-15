Усик – Верховен. IBF загнала українця в жорсткі рамки перед боєм у Гізі: офіційна заява

Олександр Усик отримав спеціальний дозвіл від IBF на проведення поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Організація офіційно оголосила умови, за яких українець зможе зберегти або втратити свій титул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний прес-реліз IBF .

Ультиматум від IBF

Міжнародна боксерська федерація, відома своєю суворою прихильністю до регламенту, задовольнила прохання українця про виняток, але висунула жорсткі вимоги:

У разі поразки Усика: титул IBF у надважкій вазі буде негайно оголошений вакантним. Оскільки Верховен не є рейтинговим боксером організації, пояс не перейде до нього, а залишиться без власника.

титул IBF у надважкій вазі буде негайно оголошений вакантним. Оскільки Верховен не є рейтинговим боксером організації, пояс не перейде до нього, а залишиться без власника. У разі перемоги Усика: IBF визнає систему ротації між організаціями. Це означає, що після бою з нідерландцем українець має провести обов'язковий захист спочатку за лінією WBC, а потім – WBA. Тільки після цього (орієнтовно через 180 днів) настане черга обов'язкового захисту титулу IBF.

IBF STATEMENT ON USYK-RICO BOUT



IBF release an official statement on the unsanctioned Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven bout:



Should Usyk lose the IBF heavyweight title becomes vacant immediately.



Upon winning Usyk MUST face IBF mandatory challenger within 180 days. pic.twitter.com/VeokMsIL9v — On The Record Boxing (@OnTheRecordBox) May 14, 2026

Що буде з іншими поясами

Ситуація з іншими титулами дещо відрізняється. Оскільки WBC та WBA санкціонували цей бій як титульний, у разі сенсаційної перемоги Верховен зможе стати новим чемпіоном за версіями WBC та The Ring.

Натомість пояси WBA та IBF у такому сценарії стануть вакантними, оскільки правила цих організацій не дозволяють передавати титул бійцю без відповідного боксерського рейтингу.

Черга претендентів

Для українця бій з Верховеном стане небезпечною авантюрою перед поверненням до обов'язкових захистів. Наразі черга претендентів за іншими версіями вже формується: за лінією WBC обов'язковим суперником є Агіт Кабайєл, а за лінією WBA на горизонті з'являються імена Мурата Гассієва або Мозеса Ітауми.

Що відомо про бій: дата, місце та статус

Для Усика (24-0, 15 КО) це перший вихід у ринг після липневої перемоги над Даніелем Дюбуа, яка зробила його абсолютним чемпіоном у хевівейті.

Попри зірковий статус у кікбоксингу, Верховен має мінімальний досвід у професійному боксі, провівши лише один офіційний поєдинок (1-0, 1 КО).

Грандіозне шоу відбудеться у суботу, 23 травня, в унікальному місці – біля підніжжя пірамід Гізи в Єгипті. Суперники вийдуть на ринг не раніше 23:45 за київським часом.

Де дивитися поєдинок в Україні

Офіційним транслятором вечора став сервіс "Київстар ТБ". Показ буде доступний у пакеті "Преміум HD" та інших аналогах із доступом до спортивного контенту.

Крім того, у всьому світі бокс транслюватиме платформа DAZN. В Україні прямий ефір з Єгипту на цій платформі можна буде придбати за системою PPV.