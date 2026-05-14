Усик - Верховен: раскрыты космические гонорары за мегафайт возле пирамид

18:15 14.05.2026 Чт
2 мин
Поединок в Египте принесет бойцам беспрецедентные заработки
aimg Андрей Костенко
Усик - Верховен: раскрыты космические гонорары за мегафайт возле пирамид Александр Усик и Рико Верховен (фото: Getty Images)
Украинский чемпион Александр Усик 23 мая выйдет в ринг против легенды кикбоксинга Рико Верховена. Нидерландец откровенно признался, что за один вечер заработает больше, чем за всю свою многолетнюю профессиональную карьеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью кикбоксера RTL Nederland.

"Никогда не зарабатывал так много"

Поединки под эгидой саудовского мецената Турки Аль аш-Шейха продолжают бить рекорды. Верховен подтвердил, что финансовое предложение было "космическим" и стало ключевым фактором для проведения встречи.

"Я не могу называть точные цифры, но как кикбоксер я никогда не получал таких денег. Это совсем другой уровень", - отметил нидерландец.

Если в кикбоксинге гонорары топовых бойцов даже в чемпионских боях обычно измеряются сотнями тысяч евро, то за выход против Усика Верховен получит десятки миллионов. По предварительным данным, общий бюджет вечера в Египте может сравниться с историческим боем Усик - Фьюри 2, где на кону стояло около 170 миллионов евро.

Сам украинец, по сообщениям инсайдеров, претендует на чек в 100 миллионов долларов.

Подготовка в изоляции

Верховен также рассказал, что подходит к поединку максимально серьезно, несмотря на статус аутсайдера.

Сейчас он находится в специальном "бойцовском доме" (fighthouse), где в течение 12 недель тренируется в полной изоляции от семьи и друзей. Его главная цель - адаптировать свою силу удара к боксерским правилам, где запрещено использование коленей и ног.

Что известно о бое: дата, место и статус

Для Усика (24-0, 15 КО) это первый выход в ринг после июльской победы над Даниэлем Дюбуа, которая сделала его абсолютным чемпионом в хэвивейте. В поединке против Верховена на кону будут стоять сразу три престижных титула украинца: WBC, WBA Super и пояс журнала The Ring.

Несмотря на звездный статус в кикбоксинге, Верховен имеет минимальный опыт в профессиональном боксе, проведя лишь один официальный поединок (1-0, 1 КО).

Грандиозное шоу состоится в субботу, 23 мая, в уникальном месте - у подножия пирамид Гизы в Египте. Соперники выйдут на ринг не раньше 23:45 по киевскому времени.

Где смотреть поединок в Украине

Официальным транслятором вечера стал сервис "Киевстар ТВ". Показ будет доступен в пакете "Премиум HD" и других аналогах с доступом к спортивному контенту.

Кроме того, во всем мире бокс будет транслировать платформа DAZN. В Украине прямой эфир из Египта на этой платформе можно будет приобрести по системе PPV.

Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
