Усик - Уайлдер: американец рассказал, когда ожидать бой

Вторник 06 января 2026 20:46
Усик - Уайлдер: американец рассказал, когда ожидать бой Фото: Деонтей Уайлдер (Getty Inages)
Автор: Андрей Костенко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер пролил свет на сроки проведения поединка против обладателя поясов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Remember K.I.S.S by Heather Gabrielle.

На какое время готовится американец

Уайлдер заявил, что главной целью в 2026 году для него является бой за чемпионские пояса с Усиком. Американец сообщил, что планирует собственную подготовку под поединок в середине года.

"2026 год будет для меня чрезвычайно важным. Сейчас мы готовим нечто грандиозное. В середине года я планирую драться за чемпионство в супертяжелом весе против Александра Усика - сразу за три титула. Дай Бог. Я с нетерпением жду этого момента и очень взволнован", - сказал потенциальный соперник украинца.

Чем этот бой будет особенным

Американец отметил, что возможный поединок с Усиком будет отличаться от его предыдущих боев прежде всего психологическим состоянием.

По словам Уайлдера, раньше ему мешали многочисленные внешние факторы и личные проблемы.

"Дело было в моей психологической неустойчивости. Сейчас я другой ментально. Я стабилен психологически, и на этот раз все иначе. Раньше было много внешних проблем, многое происходило в жизни", - пояснил боксер.

Битвы не только на ринге

Уайлдер подчеркнул, что борьба для него происходит не только в спорте, но и вне его, и именно это сформировало его нынешний настрой.

"У меня есть битвы не только на ринге, но и в жизни. Я должен атаковать и побеждать. Если ты никогда не сдаешься, это все, что имеет значение. Такие испытания могут длиться месяцами или годами, но они не вечны", - отметил американец.

В завершение Уайлдер добавил, что именно преодоление трудностей дает ощущение настоящей победы.

Бой Усик - Уайлдер: что известно

Напомним, ранее Усик запросил проведение добровольной защиты титула WBC против Уайлдера. Команды боксеров сейчас ведут официальные переговоры о дате и месте поединка.

Сам Уайлдер уже подтвердил, что переговорный процесс продвигается и обе стороны заинтересованы в организации боя.

Свой последний бой Уайлдер провел в июне, когда нокаутировал Тиррела Херндона в седьмом раунде. Эта победа позволила американцу прервать серию из двух поражений - от Джозефа Паркера и Чжан Чжилея.

Всемирный боксерский совет (WBC) ранее уже одобрил возможность проведения поединка между Усиком и Уайлдером.

Ранее мы писали, что Уайлдер дерзко унизил достижения Усика.

Также узнайте, кто возглавил обновленный список IBF и претендует на титул Усика.

