"Усик рискует всем": известный промоутер назвал причины, по которым боксер должен немедленно завершить карьеру
Известный украинский промоутер Александр Красюк призвал своего бывшего подопечного Александра Усика как можно быстрее завершить карьеру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью промоутера YouTube-каналу Boxing King Media.
"Какой смысл в бою с Уордли?"
Глава компании K2 Promotions, который более 10 лет сотрудничал с Усиком, уверен, что чемпион достиг в боксе всего, что мог, и теперь любой новый бой несет лишь риски для его наследия.
Он отметил, что не видит никакой причины для встречи украинца с британцем Фабио Уордли - новым обязательным претендентом, который недавно нокаутировал Джозефа Паркера.
"Я открыто заявил свою позицию. Я хотел бы, чтобы Усик завершил карьеру как можно скорее. Я был против его боя с Даниэлем Дюбуа - но там был смысл: в третий раз стать абсолютным чемпионом мира.
А сейчас назовите мне хотя бы одну причину для боя с Уордли. Даже о деньгах здесь речь не идет", - заявил Красюк.
Александр Красюк и Александр Усик (фото: instagram.com/alex.krassyuk)
"Будут помнить только его поражение"
Промоутер подчеркнул, что Усик уже вошел в историю как трехкратный абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях. А теперь любое поражение может омрачить весь его путь.
"Я на стороне многих людей, которые рассуждают стратегически. Абсолютный, непобежденный статус Усик будет сохранять до конца своих дней. И ушел бы он как легенда бокса на века. Сейчас ему незачем рисковать всем, чего он достиг за 13 лет. Если он проиграет, то все будут помнить только его поражение", - уверен Красюк.
Он также вспомнил пример другого абсолютного чемпиона мира Леннокса Льюиса, который в октябре посоветовал украинцу "завершить карьеру на коне".
"Льюис - лучший пример для этого. Есть такое выражение: лучше уйти на час раньше, чем опоздать на две минуты", - добавил промоутер.
Что известно о возможном бое
В ночь на 26 октября Уордли сенсационно нокаутировал Паркера в 11-м раунде, став обязательным претендентом на поединок с Усиком.
Ранее украинец заявлял, что проведет следующий бой с победителем этого противостояния.
По словам промоутера британца Фрэнка Уоррена, поединок между Усиком и Уордли пройдет не раньше марта 2026 года. Это сходится с заявлением украинского боксера, который сказал, что свой 25-й профессиональный поединок проведет в первой половине следующего года.
Ранее мы сообщили, что Александр Усик поднялся в историческом рейтинге европейских тяжеловесов.
Также читайте, как бывший соперник Кличко может сделать россиянина претендентом на Усика.