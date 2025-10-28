"Усик рискует всем": известный промоутер назвал причины, по которым боксер должен немедленно завершить карьеру

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью промоутера YouTube-каналу Boxing King Media.

"Какой смысл в бою с Уордли?"

Глава компании K2 Promotions, который более 10 лет сотрудничал с Усиком, уверен, что чемпион достиг в боксе всего, что мог, и теперь любой новый бой несет лишь риски для его наследия.

Он отметил, что не видит никакой причины для встречи украинца с британцем Фабио Уордли - новым обязательным претендентом, который недавно нокаутировал Джозефа Паркера.

"Я открыто заявил свою позицию. Я хотел бы, чтобы Усик завершил карьеру как можно скорее. Я был против его боя с Даниэлем Дюбуа - но там был смысл: в третий раз стать абсолютным чемпионом мира.

А сейчас назовите мне хотя бы одну причину для боя с Уордли. Даже о деньгах здесь речь не идет", - заявил Красюк.

Александр Красюк и Александр Усик (фото: instagram.com/alex.krassyuk)

"Будут помнить только его поражение"

Промоутер подчеркнул, что Усик уже вошел в историю как трехкратный абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях. А теперь любое поражение может омрачить весь его путь.

"Я на стороне многих людей, которые рассуждают стратегически. Абсолютный, непобежденный статус Усик будет сохранять до конца своих дней. И ушел бы он как легенда бокса на века. Сейчас ему незачем рисковать всем, чего он достиг за 13 лет. Если он проиграет, то все будут помнить только его поражение", - уверен Красюк.

Он также вспомнил пример другого абсолютного чемпиона мира Леннокса Льюиса, который в октябре посоветовал украинцу "завершить карьеру на коне".

"Льюис - лучший пример для этого. Есть такое выражение: лучше уйти на час раньше, чем опоздать на две минуты", - добавил промоутер.

Что известно о возможном бое

В ночь на 26 октября Уордли сенсационно нокаутировал Паркера в 11-м раунде, став обязательным претендентом на поединок с Усиком.

Ранее украинец заявлял, что проведет следующий бой с победителем этого противостояния.

По словам промоутера британца Фрэнка Уоррена, поединок между Усиком и Уордли пройдет не раньше марта 2026 года. Это сходится с заявлением украинского боксера, который сказал, что свой 25-й профессиональный поединок проведет в первой половине следующего года.