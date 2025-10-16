ua en ru
Бывший соперник Кличко может сделать россиянина претендентом на Усика

Четверг 16 октября 2025 12:44
UA EN RU
Бывший соперник Кличко может сделать россиянина претендентом на Усика Фото: Кубрат Пулев (instagram.com/kubratpulev)
Автор: Андрей Костенко

Регулярный чемпион WBA Кубрат Пулев отказался от обязательной защиты титула с британцем Мозесом Итаумой, ссылаясь на контракт с другим соперником.

О странной ситуации, сложившейся во Всемирной боксерской ассоциации - рассказывает РБК-Украина.

Сколько чемпионов у WBA

Всемирная боксерская организация наплодила чемпионских титулов, а теперь не может с ними справиться.

Официально у WBA есть:

  • суперчемпион - Александр Усик (Украина)
  • регулярный чемпион - Кубрат Пулев (Болгария)
  • временный чемпион - Фабио Уордли (Великобритания)

Титул Пулева будто бы является вторым в этой иерархии, поэтому именно он должен был бы в первую очередь претендовать на поединок с Усиком.

Однако организация сделала ставку на Уордли. Британец 25 октября в Лондоне встретится с временным чемпионом WBO Джозефом Паркером. Победитель боя станет обязательным соперником для Усика.

Пулев и другая реальность

Таким образом болгарский ветеран будто завис в другой реальности. И чтобы вытащить из зоны комфорта, WBO официально обязала его провести поединок против 20-летнего британца Итаумы. Поединок должен был состояться 13 декабря в Манчестере.

Но не успела организация обнародовать решение, как Пулев сообщил о невозможности боя с Итаумой, так как он уже имеет контракт на другой поединок. 12 декабря в Дубае болгарин будет защищать титул с россиянином Муратом Гассиевым.

Из-за этого Итаума потерял очередной шанс побороться за титул. Вероятно он таки выйдет на ринг 13 декабря в Манчестере в промежуточном поединке. Соперник еще неизвестен.

Будет ли бой Усик - Гассиев 2

44-летний Пулев, который в 2014 году проиграл нокаутом Владимиру Кличко, выйдет против экс-чемпиона мира в крузервейте - 31-летнего Гассиева. Если болгарин проиграет, именно россиянин станет регулярным чемпионом WBA.

После этого он также сможет апеллировать к руководству организации, требуя боя с суперчемпионом - которым в настоящее время является Усик.

Гассиев дрался с Усиком в июле 2018-го в Москве за титул абсолютного чемпиона в крузервейте и проиграл единогласным решением судей.

После этого он, как и украинец, перешел в хевивейт. В супертяжелом дивизионе провел семь поединков, шесть из которых выиграл и один проиграл.

Ранее мы писали, что Ломаченко может вернуться в бокс ради Пакьяо.

Также рассказали, что Тайсон Фьюри рассматривает возвращение на ринг в ближайшее время.

