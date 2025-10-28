"Усик ризикує всім": відомий промоутер назвав причини, через які боксер має негайно завершити кар'єру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю промоутера YouTube-каналу Boxing King Media.

"Який сенс у бою з Вордлі?"

Глава компанії K2 Promotions, який понад 10 років співпрацював з Усиком, впевнений, що чемпіон досяг у боксі всього, що міг, і тепер будь-який новий бій несе лише ризики для його спадщини.

Він наголосив, що не бачить жодної причини для зустрічі українця з британцем Фабіо Вордлі – новим обов'язковим претендентом, який нещодавно нокаутував Джозефа Паркера.

"Я відкрито заявив свою позицію. Я хотів би, щоб Усик завершив кар'єру якомога швидше. Я був проти його бою з Даніелем Дюбуа – але там був сенс: утретє стати абсолютним чемпіоном світу.

А зараз назвіть мені хоча б одну причину для бою з Вордлі. Навіть про гроші тут не йдеться", - заявив Красюк.

Олександр Красюк та Олександр Усик (фото: instagram.com/alex.krassyuk)

"Пам'ятатимуть лише його поразку"

Промоутер підкреслив, що Усик уже увійшов в історію як триразовий абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях. А тепер будь-яка поразка може затьмарити весь його шлях.

"Я на боці багатьох людей, які міркують стратегічно. Абсолютний, непереможений статус Усик зберігатиме до кінця своїх днів. І пішов би він як легенда боксу на століття. Зараз йому нема навіщо ризикувати всім, чого він досяг за 13 років. Якщо він програє, то всі пам'ятатимуть тільки його поразку”, - впевнений Красюк.

Він також пригадав приклад іншого абсолютного чемпіона світу Леннокса Льюїса, який у жовтні порадив українцю "завершити кар'єру на коні".

"Льюїс – найкращий приклад для цього. Є такий вислів: краще піти на годину раніше, ніж запізнитися на дві хвилини", – додав промоутер.

Що відомо про можливий бій

У ніч проти 26 жовтня Вордлі сенсаційно нокаутував Паркера в 11-му раунді, ставши обов'язковим претендентом на поєдинок з Усиком.

Раніше українець заявляв, що проведе наступний бій із переможцем цього протистояння.

За словами промоутера британця Френка Воррена, поєдинок між Усиком та Вордлі пройде не раніше березня 2026 року. Це сходиться із заявою українського боксера, який сказав, що свій 25-й професійний поєдинок проведе в першій половині наступного року.