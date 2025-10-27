ua en ru
Усик приехал к раненым полицейским: трогательные моменты попали на видео

Понедельник 27 октября 2025 15:40
Усик приехал к раненым полицейским: трогательные моменты попали на видео Фото: Александр Усик во время встречи (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Андрей Костенко

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик посетил в реабилитационном центре МВД раненых бойцов бригады "Лють" и стрелковых подразделений Нацполиции, которые восстанавливаются после выполнения боевых задач на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные аккаунты МВД Украины и бригады "Лють" в соцсетях.

О чем рассказал Усик

Во время встречи чемпион мира рассказал воинам о своем пути в спорте, сложных поединках и внутренней мотивации, которая помогала ему становиться сильнее после каждого испытания. Александр также поделился планами и ожиданиями на следующий год.

Во время разговора Усик отметил, что именно благодаря силе духа защитников страна продолжает бороться и выстаивать в самые тяжелые времена.

"Благодаря таким людям как вы, Украина стоит и выстоит. Поэтому от себя и своей семьи, спасибо вам!" - отметил Усик.

Для раненых встреча стала мощным эмоциональным зарядом (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

"Каждый из них - чемпион на своем фронте"

Заместитель командира бригады "Лють" Виталий Чебан поблагодарил чемпиона за поддержку и вручил ему памятные подарки от подразделения.

После этого Усик сделал совместные фото с бойцами, раздал автографы и пожелал каждому воину выдержки и веры в победу.

В Нацполиции отметили, что такие встречи имеют большое значение для раненых защитников. Личная поддержка известных спортсменов вдохновляет и придает сил во время восстановления.

Для многих полицейских эта встреча стала мощным эмоциональным зарядом и подарила положительные эмоции.

"Такие встречи - это не просто событие, а важный момент для каждого бойца. Когда легенды спорта поддерживают защитников лично - это добавляет веры. Ведь каждый из них - чемпион на своем фронте", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, как Усик поддержал раненых воинов в госпитале Днепра.

Также читайте, кто и как из спортсменов развивает бренд Украины в мире сегодня.

