Усик поддержал раненых воинов в госпитале Днепра: эмоциональное видео

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик посетил больницу имени Мечникова в Днепре, где лечатся раненые военные.

Величие - в простоте и человечности

Чемпион пообщался с ранеными воинами, пожелал им скорейшего выздоровления, сделал совместные фото и оставил автографы.

"Величие - в простоте и человечности. Александр Усик. Он стал великим чемпионом, но ведет себя как равный с равными. С искренним уважением к раненым Героям. Сотни ждали только фото и автографов, а получили еще и настоящую украинскую любовь", - написал в социальной сети Сергей Рыженко, который также опубликовал видео встречи.