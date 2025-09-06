ua en ru
Усик поддержал раненых воинов в госпитале Днепра: эмоциональное видео

Днепр, Суббота 06 сентября 2025 14:53
Усик поддержал раненых воинов в госпитале Днепра: эмоциональное видео Фото: Александр Усик (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик посетил больницу имени Мечникова в Днепре, где лечатся раненые военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в Facebook генерального директора медицинского учреждения Сергея Рыженко.

Величие - в простоте и человечности

Чемпион пообщался с ранеными воинами, пожелал им скорейшего выздоровления, сделал совместные фото и оставил автографы.

"Величие - в простоте и человечности. Александр Усик. Он стал великим чемпионом, но ведет себя как равный с равными. С искренним уважением к раненым Героям. Сотни ждали только фото и автографов, а получили еще и настоящую украинскую любовь", - написал в социальной сети Сергей Рыженко, который также опубликовал видео встречи.

Ранее мы писали о визите Усика к военным, которые проходят реабилитацию в медицинском центре Национальной гвардии Украины.

Также читайте, кто и как из спортсменов развивает бренд Украины в мире сегодня.

