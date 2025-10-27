ua en ru
Усик приїхав до поранених поліцейських: зворушливі моменти потрапили на відео

Понеділок 27 жовтня 2025 15:40
Усик приїхав до поранених поліцейських: зворушливі моменти потрапили на відео Фото: Олександр Усик під час зустрічі (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Андрій Костенко

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик відвідав у реабілітаційному центрі МВС поранених бійців бригади "Лють" і стрілецьких підрозділів Нацполіції, які відновлюються після виконання бойових завдань на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні акаунти МВС України та бригади "Лють" у соцмережах.

Про що розповів Усик

Під час зустрічі чемпіон світу розповів воїнам про свій шлях у спорті, складні поєдинки та внутрішню мотивацію, яка допомагала йому ставати сильнішим після кожного випробування. Олександр також поділився планами та очікуваннями на наступний рік.

Під час розмови Усик наголосив, що саме завдяки силі духу захисників країна продовжує боротися і вистоювати у найтяжчі часи.

"Завдяки таким людям як ви, Україна стоїть та вистоїть. Тож від себе та своєї родини, дякую вам!" - зазначив Усик.

Для поранених зустріч стала потужним емоційним зарядом (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

"Кожен із них – чемпіон на своєму фронті"

Заступник командира бригади "Лють" Віталій Чебан подякував чемпіону за підтримку та вручив йому пам'ятні подарунки від підрозділу.

Після цього Усик зробив спільні фото з бійцями, роздав автографи та побажав кожному воїну витримки й віри в перемогу.

У Нацполіції зазначили, що такі зустрічі мають велике значення для поранених захисників. Особиста підтримка відомих спортсменів надихає та додає сил під час відновлення.

Для багатьох поліцейських ця зустріч стала потужним емоційним зарядом і подарувала позитивні емоції.

"Такі зустрічі – це не просто подія, а важливий момент для кожного бійця. Коли легенди спорту підтримують захисників особисто – це додає віри. Адже кожен із них – чемпіон на своєму фронті", - йдеться у повідомленні.

