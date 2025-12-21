ua en ru
Усик потроллил Фьюри в годовщину исторического боя и выложил яркое видео

Воскресенье 21 декабря 2025 16:24
UA EN RU
Усик потроллил Фьюри в годовщину исторического боя и выложил яркое видео Фото: Тайсон Фьюри и Александр Усик (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик напомнил своему принципиальному сопернику Тайсону Фьюри, что именно в этот день год назад состоялось их второе противостояние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram украинского боксера.

Что написал Усик

Украинский чемпион обратился к британцу в шутливой манере, которая была присуща их общению в течение всего времени противостояния в ринге и вне его в 2024 году.

"Мой дорогой друг, Жадное пузо, уже прошел год с нашей встречи на ринге. Это было незабываемо", - написал Усик.

Кроме того, украинец добавил в сообщение видео наиболее ярких моментов поединка.

Реакция The Ring

О годовщине исторического боя вспомнил и наиболее авторитетный профильный журнал The Ring.

"Ровно год назад Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри и сохранил свои чемпионские титулы в супертяжелом весе", - говорится в заметке.

Этот пост также сопроводили нарезкой моментов боя.

Бой Усик - Фьюри 2: как это было

Второй бой между соперниками состоялся 21 декабря 2024 года в аравийском Эр-Рияде. Перед этим украинец там же победил британца в мае разделенным решением судей, отобрал у него титул WBC и стал абсолютным чемпионом мира.

Бой-реванш, который прошел на переполненной Kingdom Arena, длился все 12 раундов. Украинец снова, как и в первом поединке, победил по решению судей. Однако на этот раз единогласным. Усик сохранил титулы WBC, WBA и WBO.

Фьюри не согласился с таким вердиктом, заявив, что на самом деле победил в обоих поединках. После чего объявил о завершении карьеры.

Впрочем, в конце 2025-го намекнул на возвращение в ринг. Британец хотел бы в третий раз встретиться с Усиком. Но вероятнее проведет поединок с соотечественником - Энтони Джошуа.

Ранее мы рассказали, как Джошуа отпраздновал победу над Полом с флагом украинского спецподразделения.

Также узнайте, кто купил за миллион долларов чемпионский пояс Усика.

