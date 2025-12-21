Джошуа отпраздновал победу над Полом с флагом украинского спецподразделения

Британский боксер Энтони Джошуа после победного боя против Джейка Пола публично поддержал Украину. После поединка он сфотографировался с сине-желтым флагом, на котором изображен логотип спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Артан".

Об этом сообщает РБК-Украина х ссылкой на официальный Instagram подразделения .

Фотофакт после боя

Поединок состоялся в ночь на 20 декабря и завершился уверенной победой Джошуа. После завершения боя британский боксер развернул украинский флаг с символикой ГУР, а фотографию впоследствии обнародовала пресс-служба подразделения "Артан".

Энтони Джошуа с флагом подразделения "Артан" (фото: instagram.com/artan_x_gur)

Реакция спецподразделения ГУР

Под фото украинские военные оставили пространный комментарий, в котором отметили символизм этого жеста.

"Сегодня наш флаг держат победители. Не как трофей - как символ. Потому что флаги не поднимают случайные люди. Их держат те, кто уже научился выстаивать, падать и снова вставать", - говорится в сообщении.

В подразделении также провели параллель между философией бокса и принципами работы спецподразделения - ответственностью за каждый удар, дисциплиной и ежедневной борьбой не за признание, а за будущее.

Подготовка с командой Усика

В "Артане" отметили, что Джошуа готовился к поединку в окружении команды Александра Усика - в среде, где каждое движение имеет значение, а время формирует характер.

"Победа - это не мгновение. Это выбор, сделанный задолго до финального удара", - отметили авторы обращения.

Не первый жест поддержки Украины

Джошуа не впервые демонстрирует поддержку Украины и поддерживает теплые отношения с Усиком.

Накануне боя украинский чемпион встречался с британцем и подарил ему вышиванку с изображением украинского казака.

Карьера Джошуа: кратко

Джошуа имел блестящую любительскую карьеру - он стал олимпийским чемпионом Лондона-2012. На профессиональном уровне дебютировал сразу после Игр, а уже в 2016 году получил титул чемпиона мира по версии IBF.

Британец шесть раз защищал пояс, в частности в знаковом бою против Владимира Кличко, которого победил в 11-м раунде. Всего Джошуа провел 33 поединка, одержав 29 побед (26 - нокаутом) при четырех поражениях, два из которых - от Усика.

Поединок против Пола стал для Джошуа первым за 15 месяцев. Этой победой британец "закрыл" свое поражение нокаутом от Даниэля Дюбуа в сентябре 2024 года.