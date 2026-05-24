Усик назвал двух следующих соперников после победы над Верховеном

07:45 24.05.2026 Вс
2 мин
Новый соперник вышел на ринг сразу после финального звонка
aimg Екатерина Коваль
Фото: украинский боксер Александр Усик (Getty Images)
После победы над Рико Верховеном техническим нокаутом в 11-м раунде Александр Усик заявил, что готов драться еще с двумя соперниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Что произошло после боя

Непобежденный немец Кабаел (27-0, 19 нокаутов) вышел к Усику в ринг сразу после финального звонка. Саудовский промоутер Турки Аль-Шейх предложил сначала провести бой Усик - Кабаел, а затем реванш с Верховеном в Нидерландах. Кабаел добавил, что хотел бы встретиться с Усиком именно в Германии.

"Окей, без проблем. Я могу боксировать с ними обоими", - коротко ответил Усик ответил ответил.

Верховен о реванше

Нидерландец, который лидировал по запискам одного судьи до остановки боя, осторожно отреагировал на предложение реванша.

"Его совершенство сказал мне, что хочет реванша. Но это решаю не я. Посмотрим", - заявил он.

Претенденты на пояса

Усик удержал титулы WBC, WBA и IBF. Претендентом на пояс WBA остается британец Мозес Итаума. Новым претендентом IBF по результатам андеркарда стал кубинец Франк Санчес.

Ранее РБК-Украина показывало эффектные кадры, как Усик и Верховен провели дуэль взглядов посреди египетской пустыни. Также читайте неожиданные факты о Рико Верховене - "короле кикбоксинга", который уже проигрывал украинскому чемпиону. Кроме того, в андеркарде непобежденный украинец Даниэль Лапин встретился с Бенджамином Мендесом Тани.

