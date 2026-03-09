Усик эмоционально заявил, что думает об арбитрах скандального матча "Полесье" - "Динамо" (видео)

"Стая была невероятной"

Усик записал видеообращение, в котором выразил полную солидарность с позицией президента "Полесья" Геннадия Буткевича относительно противоречивых решений судейской бригады во главе с Николаем Балакиным.

"Хочу поддержать президента "Полесья" Геннадия Владиславовича Буткевича и всю команду. Стая, вчера вы были невероятны", - отметил боксер.

По его словам, самоотдача игроков была на самом высоком уровне, однако результат был омрачен факторами, не касающимися спортивной борьбы.

Диагноз украинскому футболу

Александр был категоричен в оценке уровня отечественного арбитража. По его мнению, нынешние подходы судей демотивируют инвесторов, которые вкладывают средства в развитие клубов.

"Хочу сказать, что украинский футбол с таким судейством умрет. Он уже умирает. Убивают команды, которые растут и вкладывают огромные средства. Судьи, вы очень плохо судите. Вы убиваете футбол", - эмоционально заявил чемпион.

Уважение к "Динамо"

Несмотря на жесткую критику рефери, Усик отдельно отметил, что не имеет никаких претензий к сопернику житомирян. Он подчеркнул свое уважение к киевскому клубу, который поддерживал на протяжении многих лет.

"К "Динамо" у меня никаких вопросов нет. Я этот клуб поддерживал и буду поддерживать. Сделайте что-то с тем, чтобы украинский футбол в дальнейшем рос, а не умирал", - подытожил спортсмен.

Усик имеет официальный контракт с "Полесьем" и значится в составе команды, как нападающий. На зимних сборах он вышел на поле в товарищеском матче против клуба МЛС.

Напомним, ранее президент "Полесья" выступил с требованием проверить арбитров матча на полиграфе из-за отмененного гола и отсутствия красной карточки в эпизоде с жестким подкатом защитника киевлян.