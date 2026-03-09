Играл с Месси и девять раз побеждал в УПЛ: звездный футболист сборной Украины завершил карьеру

Бывший центральный защитник донецкого "Шахтера", американского "Интер Майами" и национальной сборной Украины Сергей Кривцов объявил о завершении игровой карьеры. 34-летний защитник решил сменить футбольное поле на менеджерскую деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий футболиста Football.ua.

Более года без футбола

Кривцов оставался без игровой практики более года - после того, как в конце 2024-го завершился его контракт с клубом МЛС "Интер Майами". Несмотря на слухи о возможном возвращении в УПЛ, футболист принял решение начать новый этап в жизни.

"Можно сказать, что с сегодняшнего дня, с запуском нашего агентства, Сергей Кривцов не является профессиональным футболистом", - подтвердил игрок.

Речь идет о создании компании Vector Sports Management, соучредителем которой также стал его многолетний партнер по "Шахтеру" Тарас Степаненко, недавно пополнивший состав ковалевского "Колоса".

Карьера Кривцова: что известно

Воспитанник запорожского "Металлурга" большую часть карьеры провел в составе донецкого "Шахтера". В 2010-2023 годах он сыграл за "горняков" 224 матча во всех турнирах и забил 13 голов.

Вместе с донецким клубом Кривцов девять раз становился чемпионом Украины, семь раз выигрывал Кубок Украины и дважды - Суперкубок. Также он провел 20 матчей в групповых этапах Лиги чемпионов.

В 2023 году Кривцов перешел в клуб МЛС "Интер Майами". Там он выступал вместе со звездами мирового футбола, в частности Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой. За американскую команду украинец провел 63 матча и забил два гола, а также выиграл Кубок лиг в 2023 году.

Сергей Кривцов в составе сборной Украины (фото: УАФ)

Выступления за сборную

За национальную сборную Украины Кривцов дебютировал в сентябре 2011 года. В общей сложности он провел за "сине-желтых" 34 матча.

В составе сборной защитник участвовал в чемпионате Европы-2020, где сыграл два матча и помог команде дойти до четвертьфинала турнира.

Также в карьере Кривцова есть победа на юношеском чемпионате Европы-2009 (U-19) в составе сборной Украины.

Пополнение среди агентов

После завершения карьеры украинские футболисты нередко переходят к агентской деятельности. По этому пути ранее пошли, в частности, Сергей Серебренников, Роман Зозуля и Евгений Коноплянка. Теперь к этому списку присоединился и Сергей Кривцов.