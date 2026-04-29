Все решится в Лондоне: "Атлетико" и "Арсенал" не выявили победителя в полуфинале ЛЧ (видео)

После голевой феерии в первой полуфинальной битве Лиги чемпионов в Париже, другой матч этой стадии - между мадридским "Атлетико" и лондонским "Арсеналом" - выглядел гораздо скромнее. Соперники подошли к игре рационально, что и сказалось на конечном результате.

Лига чемпионов, полуфинал

"Атлетико" (Испания) - "Арсенал" (Англия) - 1:1

Голы: Альварес (56, с пенальти) - Дёкереш (44, с пенальти)

Шанс для Дёкереша

Команды уже играли между собой на основной стадии турнира. Матч прошел в Лондоне и завершился разгромом "матрасников" - 4:0. Тогда мадридцы во главе с Яном Облаком героически выстояли в первом тайме, но после перерыва пропустили четыре гола в течение 13-ти минут. Дважды в составе "канониров" отличился Виктор Дёкереш.

В отчетной игре мадридцы были максимально близки к тому, чтобы повторить свой защитный успех осеннего матча в английской столице. Оборона "Атлетико" действовала почти безупречно, не позволяя лидерам "Арсенала" даже прицельно пробить по воротам.

Однако индивидуальное мастерство Дёкереша снова сработало. Форвард смог заработать не очень очевидный пенальтии, который сам и реализовал под занавес тайма.

Этот гол не только качнул чашу весов в пользу "канониров", но и создал серьезное психологическое давление на хозяев поля.

Ответ "Атлетико"

После перерыва "Атлетико" выглядел уже интереснее. Мадридцам удалось сравнять счет относительно быстро после возобновления игры. После удара Маркоса Льоренте мяч попал в руку Бену Уайту, и Хулиан Альварес уверенно реализовал пенальти.

Затем Антуан Гризманн пробил из центра штрафной и проверил на прочность перекладину. Еще одну роскошную возможность упустил Адемола Лукман, попав с нескольких метров точно в Давида Райю.

А под занавес матча едва не случился третий пенальти. Эберечи Эзе упал в штрафной "Атлетико" после контакта с Давидом Ганцко. Нидерландский арбитр Данни Маккели сначала указал на "точку", но после просмотра ВАР свое решение отменил.

Мадридцы не сбавляли обороты до финального свистка, однако конвертировать свое преимущество в гол так и не смогли. "Арсенал" провел откровенно пассивную вторую половину встречи, сосредоточившись на обороне. Но такой прагматизм позволяет "канонирам" рассчитывать на положительный итог в ответном матче, который пройдет во вторник, 5 мая в Лондоне.